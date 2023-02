Grave infortunio, fuori in barella: big a serio rischio per la Roma

Grave infortunio, è uscito in barella e sale la preoccupazione: il big è a serio rischio per la gara contro la Roma

Ieri sera, l’Atalanta, ha battuto all’Olimpico la Lazio rimanendo in piena corsa per un piazzamento alla prossima Champions League. La squadra di Gasperini ha fatto il colpaccio strappando tre punti importanti. Ma la serata è stata rovinata dall’infortunio accorso ad Hateboer, l’esterno è uscito in barella e Gasperini già ieri sera si è detto preoccupato.

Adesso arrivano anche le informazioni del giornalista della Rai Riscassi, che spiega che nella giornata di oggi il giocatore verrà sottoposto a degli esami strumentali per verificare l’entità dell’infortunio che potrebbe essere davvero serio. Si parla infatti di un possibile interessamento dei legamenti, con particolare attenzione a quello crociato.

Grave infortunio per Hateboer, la stagione è a rischio

Se queste sensazioni venissero confermate dalla risonanza magnetica alla quale verrà sottoposto il giocatore, allora per l’esterno la stagione sarebbe praticamente finita. Sappiamo benissimo infatti quanto serve per tornare dopo un infortunio del genere. E la situazione in casa Atalanta è abbastanza preoccupante.

Atalanta-Roma è in programma il prossimo aprile, e se Hateboer dovesse riportare questo infortunio così grave allora non ci sarebbero dubbi che non sarà a disposizione di Gasperini. Ovviamente si spera che sia qualcosa di meno preoccupante. Davanti a cose del genere, onestamente, l’augurio è quello che possa essere qualcosa di meno serio.