Lecce-Roma, flop Aureliano: lo ha fatto di nuovo

Lecce-Roma, la moviola dei giornali: il direttore di gara penalizza i giallorossi e indirizza la partita. Prova insufficiente

Un pareggio, all’interno di una partita maschia, che Mourinho poi, alla fine, ha anche accolto bene. Sì, certo, la Roma rimane lì, a giocarsi un piazzamento per la prossima Champions League, ma tre punti ieri sarebbero stato fondamentali. E non sono arrivati anche per alcune decisioni del direttore di gara Aureliano, bocciato dai giornali questa mattina in edicola.

Se per i quotidiani in edicola è netto il calcio di rigore concesso alla Roma per il fallo di mani di Strefezza che si becca anche il primo cartellino giallo, la svista è clamorosa nel secondo tempo, quando lo stesso difensore atterra, con un intervento nettamente in ritardo, Matic: manca il secondo provvedimento disciplinare che avrebbe permesso alla Roma di giocare in superiorità numerica buona parte della ripresa.

Lecce-Roma, Aureliano insufficiente

Il Corriere dello Sport dà un 5 al direttore di gara rimarcando la mancata estrazione del secondo cartellino giallo: “I tacchetti di Strefezza sotto il polpaccio di Matic sono da giallo pulito. Un errore grave”. “Si perde qualche fallo e la partita si innervosisce” scrive invece la Gazzetta dello Sport, non facendo nessun riferimento specifico all’episodio che, la partita, l’avrebbe potuta cambiare e indirizzare giustamente verso la Roma. Il voto, comunque, anche in questo caso è sotto la sufficienza: 5,5.

La Roma quindi non va oltre il pari su un campo comunque difficile anche se avrebbe potuto cercare l’assalto finale con un uomo in più: e visto come si è difeso il Lecce in alcuni tratti avrebbe potuto anche fare la differenza. Ma diciamocelo chiaro, la squadra di Mou appare sfortunata sotto questo aspetto. Ah, anche Marelli su Dazn ha chiaramente detto che l’intervento di Strefezza andava punito. Comunque Aureliano non è “nuovo” a prove al di sotto della sufficienza contro la Roma: era già successo a Venezia lo scorso anno.