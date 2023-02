Salisburgo Roma sarà il match in programma per i sedicesimi di Europa League, gli austriaci non si nascondono e lanciano la sfida alla Roma

La Roma è chiamata alla doppia sfida europea contro il Salisburgo, con l’andata in programma il prossimo 16 febbraio in casa degli austriaci. La Roma torna a lottare in Europa, e lo fa dopo aver portato a casa la Conference League, primo trofeo europeo della storia giallorossa.

L’avventura oltre i confini nazionali quest’anno non è stata delle migliori. Il girone sembrava essere più che abbordabile, con i bianco verdi del Betis che rappresentavano l’unico ostacolo per la Roma di Mourinho seguiti da Ludogoretz e e HJK, ma purtroppo così non è stato.

Complici le assenze e molto probabilmente l’aver sottovalutato i rivali la rosa del tecnico portoghese non è andata oltre un secondo posto, condannandosi così a dover giocare un turno in più in questa competizione.

In caso di primo posto infatti i giallorossi avrebbero evitato i sedicesimi, accedendo direttamente agli ottavi, ma non essendo riusciti a centrare l’obbiettivo c’è da superare l’ostacolo Salisburgo che avverte i giallorossi : “Non vediamo l’ora…”

Salisburgo-Roma, gli austriaci avvertono i giallorossi: “Non vediamo l’ora…”

La sfida di Europa League tra Roma e Salisburgo è in programma per questo giovedì alle ore 18:45 e rappresenta il primo passo di un lungo cammino che vede la squadra di Mourinho giocarsi le sue possibilità per raggiungere la seconda finale europea consecutiva.

Certo, l’ex Coppa Uefa è molto più difficile della Conference, soprattutto visti i top club retrocessi dalla Champions, ma resta l’obbligo di provarci. In conferenza stampa ha parlato Christoph Freund, direttore sportivo del Salisburgo, ecco le sue parole:

“Giovedì giochiamo contro un ottimo avversario. La Roma si è presentata di recente in forma smagliante e sta giocando in modo molto stabile. Vivremo un’atmosfera super in uno stadio pieno. La partita sarà un altro momento importante per noi, che non vediamo l’ora di giocare”.

Gli uomini di Mourinho sono avvisati dunque, il Salisburgo non ha paura e cercherà in ogni modo di giocarsela, cercando di eliminare la Roma e di accedere al turno successivo.