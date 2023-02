Calciomercato Roma, colpo gratis: scelta fatta, non si torna più indietro

Calciomercato Roma, non è ancora uscito dai radar giallorossi: si aspettano novità importanti nel corso delle prossime settimane.

Nel corso della sfida del “Via del Mare” contro il Lecce la Roma di José Mourinho non è riuscita a concretizzare l’enorme mole di palle goal create. Dybala e compagni, dopo l’iniziale svantaggio, hanno a lungo avuto le redini del gioco in mano anche se è mancato il guizzo vincente risolutore.

I progressi evidenziati per quanto concerne la fluidità di manovra però non possono essere trascurati. José Mourinho ha ricevuto risposte importanti nel corso delle ultime settimane dalla sua squadra. Se si esclude il passo falso in Coppa Italia contro la Cremonese, i giallorossi sono sembrati sempre sul pezzo, anche in occasione della trasferta del “Maradona” contro il Napoli. Come rivelato dallo stesso Pinto, però, all’indomani della chiusura ufficiale della sessione invernale di calciomercato l’organico è risultato indebolito. La partenza di Zaniolo, che per svariate vicissitudini si è materializzata solo dopo la fine del mercato in Italia, non è stata rimpiazzata.

Calciomercato Roma, le ultime sul futuro di Isco

I nomi di certo non sarebbero mancati. Da Ziyech a Traoré, ma non solo. Pinto però si è trovato con il classico cerino in mano, spiazzato dai vari no di Zaniolo, che ha rispedito al mittente diverse offerte provenienti dalla Premier. Stando così le cose un eventuale investimento è posticipato al prossimo giugno, quando a bocce ferme la Roma potrà pensare con calma al prossimo innesto con il quale puntellare la trequarti. Tuttavia dalla Spagna continuano a rilanciare in ottica Roma la candidatura di Isco.

Ricordiamo che l’ex Real ha da qualche settimana rescisso il suo contratto con il Siviglia ma è ancora alla ricerca della sua prossima destinazione. Il suo futuro è un rebus ancora tutto da sciogliere anche perché le offerte fin qui ricevute non soddisfano il trequartista, che vorrebbe strappare un contratto importante in un top club. Come evidenziato da fichajes.net la Roma potrebbe essere un’opzione importante per il futuro di Isco anche se le difficoltà di certo non mancano. Da capire, infatti, se lo spagnolo sia disposto a ridimensionare le proprie pretese di ingaggio fermo restando che Isco non rappresenta affatto una prima scelta per la Roma che, se avesse voluto ingaggiarlo, avrebbe già affondato il colpo.

Sullo sfondo restano anche gli abboccamenti provenienti da Turchia e Russia, due campionati che non stuzzicano più di tanto Isco. Staremo a vedere, poi, se arriverà qualche offerta importante dalla Mls, campionato che negli ultimi anni ha calamitato l’interesse di diversi campioni alla ricerca di nuovi stimoli.