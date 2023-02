Calciomercato Roma, riscatto Wijnaldum: Pinto anticipa i tempi

Il general manager della Roma sta pensando al futuro del giocatore olandese in vista della prossima finestra estiva di calciomercato

Prima il lungo calvario e poi la gioia immensa di tornare in campo. Febbraio per Gini Wijnaldum è stato senza ombra di dubbio il mese più importante nella sua avventura romana. Dopo aver subito la frattura della tibia ad agosto, l’olandese è tornato in campo proprio contro il Lecce in questa prima metà del mese. Una data che l’ex Paris Saint-Germain aspettava con ansia, così come i tifosi giallorossi e, soprattutto, José Mourinho.

Il tecnico portoghese, infatti, stava contando i giorni che mancavano al rientro di uno dei giocatori più importanti approdati a Roma durante il calciomercato estivo. L’arrivo dell’olandese era stato fortemente voluto dall’ex Manchester United, che lo ha chiamato personalmente per convincerlo ad accettare. Stessa cosa fatta per Paulo Dybala, dimostrando quanto il trentaduenne sia fondamentale per la rosa. Non averlo potuto utilizzare fino ad oggi ha creato un grande buco a centrocampo, che Mourinho si immaginava diverso.

È lui l’acquisto più importante per la Roma nel calciomercato invernale, con l’allenatore di Setubal che cercava un rinforzo per la linea mediana. Le qualità dell’ex Liverpool sono finalmente tornate a disposizione, con Gini che ha mostrato tutta la sua felicità per il ritorno in campo sui social.

Calciomercato Roma, Pinto pensa al riscatto di Wijnaldum

Nei dieci minuti giocati sabato sera contro il Lecce al Via del Mare, si sono rivisti alcuni sprazzi delle sue abilità. C’è ancora un po’ di ruggine da togliere e oliare bene i meccanismi, ma dopo sei mesi fermo è più che normale. Ora solo il tempo potrà permettere a Georginio di tornare in forma.

Come riporta La Repubblica, Tiago Pinto sta pensando al riscatto di Wijnaldum che ora ha davanti a sé quattro mesi per cercare di tornare al meglio. In caso l’olandese riuscisse a trovare la forma di un tempo, il general manager verserebbe nelle casse del PSG gli 8 milioni accordati in estate per il riscatto. In caso la Roma riuscisse a qualificarsi in Champions League e Mourinho restasse alla guida, allora Wijnaldum sarebbe ancora più contento nell’abbracciare ancora il progetto giallorosso. Uno dei nodi, però, è l’ingaggio, che attualmente è diviso tra Roma e PSG. In caso Wijnaldum venisse riscattato, dovrebbe essere abbassato notevolmente, nel rispetto del FFP. tutti discorsi che Pinto ha già intrapreso da tempo e ci sta pensando con largo anticipo.