Dalla Juventus al Milan: addio inevitabile, ostacolo Simeone

Dalla Juventus al Milan, addio inevitabile: c’è però un ostacolo che viene rappresentato da Simeone. Ecco quello che potrebbe succedere

Qualcuno, il Chelsea, la prossima estate, per ovvi motivi lo dovrà cedere. Dopo tutti gli innesti che Potter si è ritrovato nella sezione invernale di mercato, anche lo stesso tecnico ha chiaramente detto di trovarsi in difficoltà nell’escludere qualcuno dai convocati. E qualcuno ha già pagato dazio, come Aubameyang ad esempio, che potrebbe anche partire verso l’America.

Un altro ceduto in fretta e furia è stato Jorginho, passato all’Arsenal, mentre in estate sono diversi gli elementi che al momento vestono la maglia dei Blues che potrebbero salutare. E uno nei mesi scorsi è stato anche accostato a Juventus e Milan: parliamo dell’americano Pulisic, che ha un contratto in scadenza nel 2024, e che però potrebbe salutare la Premier League con un anno d’anticipo rispetto al suo accordo con la società londinese. Pulisic, dentro la squadra di Potter, è quasi diventato un esubero. E da tale potrebbe essere trattato alla fine di questa stagione con il Chelsea che potrebbe anche svenderlo.

Dalla Juventus al Milan, Pulisic saluta il Chelsea

Sì, direte voi: facile allora per Juventus e Milan riuscire a prenderlo alla fine di questa annata. Ma è evidente che le cose non sono proprio così, soprattutto per quelle che sono le informazioni riportate da todofichajes.net che svelano come una big della Liga sembrerebbe essere intenzionata a muoversi e a farlo anche con una certa velocità, nei confronti del centrocampista offensivo.

Parliamo dell’Atletico Madrid del Cholo Simeone, un club che non sta vivendo la miglior stagione della storia – fuori già dalla Champions, lontano dalla testa della Liga e con una qualificazione alla prossima massima competizione europea ancora da conquistare – che ha in mente una vera e propria rivoluzione. Rivoluzione che potrebbe anche partire cercando di mettere in rosa Pulisic, un elemento che quando è stato chiamato in causa dentro i Blues ha sempre fatto la differenza. O almeno ci ha provato a farla. Siccome, infine, le disponibilità economiche che Juve e Milan hanno non sono delle più importanti, appare abbastanza semplice pensare che un affondo dell’Atletico possa diventare quello decisivo.