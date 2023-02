Esonero De Rossi, scelto un ex Lazio come sostituto

Esonero De Rossi, ultimi risultati fatali: il presidente Tacopina per la Spal ha in mente un ex Lazio come nuovo allenatore.

Daniele De Rossi è uno di quei calciatori entrati di diritto nella storia e nel cuore dei tifosi della Roma. Nonostante fosse un grandissimo calciatore, dai tifosi verrà ricordato più per il suo carattere, la sua grinta, ed il suo modo di essere capitano più che per le giocate in campo.

La notizia del suo accordo con la Spal fece molto scalpore. Da tempo infatti si parlava di un Daniele De Rossi nei panni di allenatore, eppure la sua prima avventura su una panchina potrebbe essere già arrivata alla fine.

Esonero De Rossi, Tacopina lo sostituisce con un ex Lazio

Risultati altalenanti e purtroppo mai convincenti, con ben 3 sconfitte consecutive che hanno relegato la Spal al terzultimo posto in Serie B, cosa che farà rischiare alla società una disastrosa retrocessione.

Non ne poteva essere contento il presidente Tacopina che secondo quanto riportato da “Il Romanista” starebbe pensando seriamente di esonerare Daniele De Rossi dal ruolo di allenatore.

Il nome del sostituto c’è già, ed è quello dell’ex Lazio Massimo Oddo che potrebbe subentrare all’ex campione del mondo prima della prossima partita di campionato. Mancherebbe solo l’ufficialità, con Tacopina di ritorno in Italia per sistemare la situazione.