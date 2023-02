Scout della Roma in Sudamerica: osservati speciali e sfida alle big | ASRL

Scout della Roma in azione in Sudamerica: gli inviati giallorossi hanno messo diversi obiettivi nel mirino. Pinto sfida le big

Si muove la Roma. E lo fa, secondo le informazioni raccolte da Asromalive.it, in Sudamerica. Sì, gli emissari giallorossi hanno visto da vicino il Sudamericano Sub 20, quello vinto dal Brasile, e hanno preso nota dei migliori elementi che hanno giocato nel torneo che, da sempre, catalizza gli occhi delle big europee.

E la Roma ci è andata forte, visto che ha deciso di mettere sotto la lente d’ingrandimento diversi giovani di belle speranze: partiamo da Dario Osorio, che piace anche al Milan, e che potrebbe piacere anche a Tiago Pinto. Ma non è il solo che gli scout capitolini hanno visto davvero da vicino in un torneo che regala quasi sempre degli elementi che poi esplodono e che arrivano in Europa. Un torneo che è una fucina di talenti. Un torneo assai importante e che anno dopo anno prende sempre più quota.

Scout della Roma in azione, ecco gli altri nel mirino di Pinto

A proposito del Brasile che ha vinto la manifestazione: la Roma, proprio nella squadra verdeoro, ha visionato Renan, Vitor Roque e Luis Guilherme. C’è anche Julian Fernandez del Velez che è stato ammirato direttamente dalla tribune sudamericane e anche Fabricio Diaz capitano e centrocampista dell’Uruguay, che ha anche passaporto italiano. Insomma, un colpo che non occuperebbe nemmeno uno slot per gli extracomunitari.

Occhio però, perché non è sicuramente semplice riuscire ad arrivare a questi talenti. Soprattutto uno sembra già essere fuori portata dei giallorossi: parliamo di Vitor Roque, punta centrale che può comunque agire anche nelle altre zone del reparto avanzato, in forza all’Atletico Paranaense che lo ha blindato con un contratto fino al 2027, che sul mercato al momento ha un valore non inferiore ai 30milioni di euro. E su di lui, la concorrenza, è già abbastanza ampia visto che interessa a Barcellona, Liverpool, Chelsea e Psg. Servirebbe, senza dubbio, per gli altri elementi che Pinto ha deciso di visionare, un colpo di coda, un’accelerazione di quelle importanti che forse, visto l’invio degli scout, è nella mente della società giallorossa.