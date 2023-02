Addio Conte, la Juventus non ci crede: “Via subito dopo il Milan”

Addio Conte, la Juventus non crede ai suo occhi: la sentenza arriva in diretta: “Via subito”. Il futuro si gioca stasera a San Siro

Stasera torna la Champions League. Staserà c’è Milan-Tottenham, due squadre che onestamente non se la passano proprio benissimo. Se da un lato i rossoneri hanno ripreso a vincere contro il Torino, dall’altro la squadra di Conte ha preso un’imbarcata sul campo del Leicester. E adesso i malumori, tra i tifosi londinesi, diventano sempre più importanti.

Soprattutto perché, fino ad oggi, sulla questione rinnovo contrattuale di passi avanti non se sono stati fatti, con il tecnico italiano che ha deciso di temporeggiare, in attesa di capire come finirà la stagione e se il club deciderà di accontentarlo sul mercato. Questo il punto di svolta, lo snodo per il rinnovo, anche se anche ieri in conferenza stampa il tecnico ha dimostrato di avere nostalgia dell’Italia: “Il primo amore non si scorda mai”. E il primo amore è sicuramente il Bel Paese.

Addio Conte, la sentenza in diretta

Non c’è solo questo, inoltre: c’è anche la questione tattica che adesso intriga e anche molto al di là della Manica. E i tabloid inglesi hanno cominciato ad avere dubbi sul sistema di gioco che fino al momento è stato utilizzato dal salentino. La difesa a tre non va giù, anche perché non più granitica come un tempo. Contro il Leicester, ad esempio, è arrivata una delle sconfitte più pesanti nella storia del tecnico.

E se poi ci si mettono anche i programmo sportivi il dado è tratto. Parlando a Talk Sport infatti Jamie O’Hara ha chiaramente detto che Conte dovrebbe cambiare modulo: “Non può giocare più con il 3-4-3”. L’allenatore dal suo credo non si è mai mosso, e difficilmente cambierà. Una volta fatta questa constatazione, la risposta di O’Hara è stata netta, limpida, senza possibilità d’appello. “Allora dovrebbe andare via”. Insomma, situazione difficile che potrebbe avere dei risvolti immediati, dopo la gara di stasera contro il Milan. Sì, Conte, contro i campioni d’Italia si gioca il futuro. Un futuro che appare lontano da Londra. Con la Juventus che è alla finestra in attesa di capire l’evolversi della situazione e in attesa di capire cosa fare con Allegri. Un ritorno in bianconero, a Torino, dove ha anche la famiglia, non sembra essere molto lontano.