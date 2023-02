Ribaltone Juventus: l’annuncio su Zidane arriva in tv

Calciomercato Juventus, il futuro di Zinedine Zidane continua a tenere banco: la rivelazione che non ti aspetti a che apre nuovi scenari sorprendenti.

Da quando la Federcalcio Francese ha deciso di continuare con Deschamps, il futuro di Zinedine Zidane ha caracollato in maniera importante l’attenzione mediatica.

Zizou sembrava ad un passo dalla panchina dei “Galletti”, prima che il dietrofront di Le Graet scombussolasse le carte in tavole in maniera irreversibile. Sono passati ormai diverse settimane dal voltafaccia a sorpresa dei transalpini e Zidane ha continuato a guardarsi intorno, alla ricerca di soluzioni interessanti per il proprio futuro. Non mancano di certo le offerte all’ex allenatore del Real Madrid, accostato con sempre più insistenza al Psg. Neymar e compagni stanno attraversando una pericolosa fase involutiva, con la panchina di Galtier che ha cominciato a scricchiolare in maniera pericolosa. Nel caso in cui i parigini non dovessero superare il Bayern Monaco negli ottavi di Champions non è escluso un ribaltone nella guida tecnica.

Zidane, però, è stato accostato anche ad altre panchine. Alla Juventus, ad esempio, dove il futuro di Max Allegri non può non essere in discussione. Tuttavia sembra prematuro ipotizzare le future mosse dei bianconeri, alla prese con le ben note vicissitudini extra-campo. Il nome di Zizou, però, sta ruotando anche in orbita Marsiglia, in quella si configurerebbe come un’opzione assolutamente romantica.

Nasri svela il futuro di Zidane: “Con un progetto, andrà al Marsiglia”

Di questo e di tanto altro ha parlato Samir Nasri, che intervenuto ai microfoni di Canal Football Club ha svelato dei dettagli importanti in merito al futuro di Zidane. L’ex trequartista dell’Arsenal senza peli sulla lingua ha puntato le sue fiches sul possibile approdo del francese sulla panchina del Marsiglia: “Con un vero progetto e con ambizioni chiare Zidane andrà all’OM. Premier League? L’Inghilterra non è qualcosa per lui, non è solo una questione di lingua. Trovo che la sua energia non corrisponda a quanto sta accadendo in Inghilterra.”

Sui rumours che vorrebbero Zidane sulla panchina del Psg, Nasri si è mostrato assolutamente risoluto: “E’ troppo marsigliese per andare a Parigi, lui, in cuor suo. Chiaramente ha il diritto di fare ciò che vuole ma con un vero progetto domani se si dovesse presentare un acquirente con un budget reale, Zidane sceglierebbe l’OM. Non sarebbe sotto pressione, il Marsiglia è il suo club preferito. Con il Psg ci sono stati dei rumours, ma non è andato lì perché è davvero un uomo di Marsiglia.”