Addio Pioli, Juventus sorpresa: “Non ci possiamo nascondere”

Nuovo scenario di calciomercato pronto a ridisegnare le panchine della Serie A. Il possibile addio a Stefano Pioli cogli di sorpresa anche la Juventus

C’è un ribaltone tecnico che potrebbe scuotere il campionato italiano. In rotta di uscita dal Milan ci sarebbe Stefano Pioli, il tecnico rossonero sta vivendo una stagione piuttosto negativa dopo lo scudetto dello scorso anno. In caso d’addio al tecnico ex Fiorentina, il proprietario del Milan avrebbe già individuato il suo obiettivo numero uno. Anche la Juventus potrebbe essere coinvolta dalla scelta di Gerry Cardinale.

Il Milan è atteso da una gara importantissima per testare lo stato di forma della squadra allenata da Stefano Pioli. Questa sera, a San Siro, i rossoneri ospiteranno il Tottenham di Antonio Conte. La gara è valida per l’andata degli ottavi di finale della Champions League, mentre in Serie A la squadra di Pioli è appaiata alla Roma di José Mourinho al terzo posto. I rossoneri hanno ritrovato la vittoria in campionato, ed ora cercano riscatto nel massimo palcoscenico europeo. In attesa del big match di San Siro, in programma alle ore 21, c’è uno scenario in panchina che aprirebbe al clamoroso ribaltone. Ecco l’annuncio del giornalista Enrico De Lellis (Repubblica) intervenuto in diretta sulla TV PLAY a calciomercato.it.

Milan, addio Pioli e Juventus sorpresa: “Cardinale sogna Antonio Conte”

Il giornalista non ha dubbi sulla prima opzione in panchina per Gerry Cardinale: “È prestissimo ancora e Pioli è un signor allenatore, è altrettanto vero che il sogno di Cardinale è Antonio Conte. Questo non ce lo possiamo nascondere lo sanno tutti, lo sa Conte stesso.” L’ex tecnico di Inter e Juventus sarà questa sera ospite dei rossoneri a San Siro.

Il cronista aggiunge: “Da qui a dire che Cardinale farà un’offerta e Conte possa accettarla ce ne passa, però è un nome che il Milan ha in mente e Conte ha voglia di tornare in Italia.” Per il futuro del tecnico salentino si era fatta avanti anche l’ipotesi di un clamoroso ritorno alla Juventus, ma Cardinale avrebbe intenzione di guastare i piani della società bianconera.