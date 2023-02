Calciomercato Roma, clamoroso addio all’Inter: Conte inguaia Pinto

Calciomercato Roma, il blitz di Antonio Conte può ridisegnare piani e priorità dell’Inter in estate. Nuova insidia in arrivo per Tiago Pinto

Inter e Roma sono in piena lotta per la qualificazione alla prossima Champions League. La squadra nerazzurra questa sera avrà la possibilità di allungare sulla concorrenza, con la Roma appaiata in classifica a Milan ed Atalanta al terzo posto. La squadra allenata da Simone Inzaghi potrebbe insidiare Tiago Pinto in vista dell’estate, decisivo il blitz di Antonio Conte in casa Tottenham.

La lotta al quarto posto si sta infiammando in Serie A. La Roma è reduce dal pareggio contro il Lecce, al Via del mare ha trovato la rete Paulo Dybala ma la rimonta non si è completata ed è arrivato un solo punto. Ora la squadra giallorossa ha 41 punti in classifica, gli stessi di Milan ed Atalanta. Due lunghezze avanti, e con una gara da giocare stasera, c’è l’Inter di Simone Inzaghi. La squadra nerazzurra scenderà in campo contro la Sampdoria in trasferta, e può tentare di allungare sulla concorrenza. Mentre, in ottica calciomercato estivo, il blitz di Antonio Conte in casa Inter può aumentare la concorrenza per Tiago Pinto in vista di giugno.

Calciomercato Roma, Conte piomba su Onana: l’Inter pronta a sfidare Pinto e non solo

Il Tottenham di Antonio Conte è a caccia di rinforzi in porta in vista di giugno. Gli Spurs vogliono trovare un’alternativa di livello al classe ’86, Hugo Lloris, e sono intenzionati a piombare sull’estremo difensore dell’Inter. La squadra londinese avrebbe messo in cima alla lista dei desideri il portiere nerazzurro, Andrè Onana.

Secondo quanto sottolineato dal sito Express.co.uk, Conte ha messo nel mirino il portiere ex Ajax. I londinesi hanno la priorità di trovare un nuovo estremo difensore ed il camerunense viene indicato come prima scelta in vista della sessione di calciomercato estivo. L’addio avrebbe del clamoroso in casa Inter, che dopo una sola stagione potrebbe salutare il suo portiere. La squadra di Marotta potrebbe in tal caso tornare sul mercato in Serie A, mettendo nel mirino due portieri azzurri che sono stati accostati anche a Tiago Pinto. Parliamo di Guglielmo Vicario dell’Empoli e Marco Carnesecchi della Cremonese, il cui cartellino è di proprietà dell’Atalanta.