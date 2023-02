Calciomercato Roma, Pioli insidia Mou: fedelissimo nel mirino

Calciomercato Roma, Stefano Pioli è pronto a soffiare un fedelissimo a José Mourinho. Il Milan avrebbe già programmato l’assalto estivo

Roma e Milan sono in piena lotta per la qualificazione alla prossima Champions League. La squadra rossonera è tornata alla vittoria interna contro il Torino, ed ha agganciato in classifica quella giallorossa, reduce dal pareggio sul campo del Lecce. La lotta per il quarto posto si preannuncia serrata, con il Napoli ormai in corsa solitaria per la conquista dello Scudetto.

La squadra allenata da Stefano Pioli ha ritrovato la vittoria di misura contro il Torino di Juric. Ora la classifica della Serie A vede tre quadre a 41 punti dietro l’Inter di Simone Inzaghi. Milan, Atalanta e la Roma di José Mourinho sono appaiate in classifica. La corsa per il piazzamento in Champions League si preannuncia serrata, con la Lazio di Sarri a due punti dal tris ai piedi del podio della graduatoria. Ed il Milan di Pioli, oltre a dar battaglia a José Mourinho nella lotta al piazzamento europeo, sembra aver in programma un assalto ad un fedelissimo dello Special One.

Calciomercato Roma, Pioli mette nel mirino Ibanez per la difesa

La squadra rossonera, oltre a sfidare la Roma in ottica europea, sarebbe pronta a piombare su un fedelissimo di José Mourinho. Secondo quanto riportato da Calciomercatonews.com ci sarebbe Roger Ibanez in cima alla lista dei desideri del Milan di Stefano Pioli e Paolo Maldini.

I rossoneri sarebbero pronti a piombare sul difensore brasiliano, perno fondamentale per la retroguardia giallorossa di José Mourinho. Il tecnico portoghese non rinuncia mai al proprio numero 3 che finora ha collezionato 21 presenze in Serie A, condite da tre reti. Il tecnico lo difese anche in occasione del grave errore che costò il derby contro la Lazio, ora lo scenario in vista del calciomercato estivo potrebbe preoccupare lo Special One. I rossoneri sarebbero infatti pronti a rompere gli indugi per arrivare al centrale difensivo brasiliano, che sarebbe in cima alla lista dei desideri di Stefano Pioli.