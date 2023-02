Calciomercato Roma, Juve sorpassata: bomba De Paul

Calciomercato Roma, Juventus sorpassato per la corsa a De Paul: bomba dalla Spagna con i giallorossi in prima fila

Bagarre. Con la Juventus. Ad una condizione però, anzi forse due. Sì, perché la prima riguarda il futuro del club, la seconda quello che il club dove firmerà riuscirà a fare alla fine di questa annata. Ma il colpo è in canna, anche per la Roma, che sogna un innesto importante per la prossima stagione.

Un nome che dalle parti di Trigoria circola da un poco di tempo. Ed è quello di Rodrigo De Paul, centrocampista dell’Atletico Madrid con un passato all’Udinese che la prossima estate potrebbe cambiare aria, soprattutto se i Colchoneros decidessero di cambiare allenatore. Il futuro di Simeone, nonostante un altro anno e mezzo di contratto, è ancora tutto da capire e molto dipenderà da come la stagione si chiuderà. La qualificazione alla prossima Champions non è sicura, ma oltre questo c’è la sensazione che qualcosa si sia rotto. E se davvero dovesse essere Luis Enrique il successore, allora un addio appare davvero probabile.

Calciomercato Roma, Pinto avanti per De Paul

E dove potrebbe andare De Paul? Il futuro, svela onefootball.com, potrebbe essere in Italia, con Juventus e Roma interessate alle prestazioni del campione del Mondo argentino. Che ha messo solamente una condizione, a quanto pare, per la sua futura squadra: quella che la stessi giochi la prossima Champions League.

Insomma, vista quella che è la situazione di classifica, appare difficile che la Juve possa riuscire nell’impresa. Un’impresa che però potrebbe fare la Roma che per strappare il giocatore all’Atletico Madrid dovrebbe mettere sul piatto almeno 35 milioni di euro. Sarebbe questa la richiesta dei madrileni per il cartellino del giocatore. E la Roma, con il tesoretto che potrebbe racimolare, un pensiero, e forse qualcosa in più, ce lo potrebbe anche fare.