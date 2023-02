Dalla Roma allo United, blitz improvviso: Juve KO

Calciomercato Roma, l’irruzione del Manchester United potrebbe scrivere la parola fine al possibile approdo in Serie A del terzino.

Archiviata una sessione invernale di calciomercato che chiaramente si è dovuta adattare alle varie situazioni, Tiago Pinto sta continuando a scandagliare il terreno alla ricerca di occasioni intriganti da regalare a José Mourinho.

Tra le diverse zone del campo sotto la lente di ingrandimento del GM della Roma ci sono sicuramente le corsie laterali dove non sono esclusi nuovi stravolgimenti in sede di contrattazioni. I segnali distensivi lanciati dall’entourage di Karsdorp non possono passare sotto silenzio. La tempesta sembra essere ormai alle spalle con l’ex Feyenoord pronto a mettersi al servizio della squadra per ritagliarsi un ruolo da protagonista. Chiaramente ci vorrà del tempo prima che ciò accada. Allo stesso modo, però, la Roma si sta focalizzando su diverse piste per provare a capitalizzare chances intriganti. In questo senso gli intrecci con la Juve sono molteplici. Anche i bianconeri, infatti, sono alla ricerca di un erede di Cuadrado all’altezza.

Calciomercato Roma, anche lo United su Fresneda

Non è un caso che sia la Roma che la Juventus abbiano effettuato sondaggi esplorativi per capire la fattibilità dell’operazione legata a Ivan Fresneda. Il terzino destro del Real Valladolid si è messo in luce a suon di prestazioni esaltanti che ne hanno fatto lievitare esponenzialmente la valutazione. Il classe ‘2004 fa gola a diversi club in giro per l’Europa e serviranno circa 30 milioni di euro per piazzare l’affondo decisivo. Il Real Madrid e il Borussia Dortmund sono da tempo sulle tracce di Fresneda ma il rebus è ancora tutto da sciogliere.

A complicare la situazione, però, potrebbe essere l’irruzione del Manchester United. Secondo quanto riferito da Football Insider, infatti, i “Red Devils” sarebbero andati già oltre i sondaggi esplorativi del caso. La volontà dello United è quella di alzare il pressing per provare ad anticipare la concorrenza in tempi relativamente brevi. Laddove dovesse essere confermato il blitz dello United, lo scenario per Roma e Juve si complicherebbe in maniera importante. Staremo a vedere se seguiranno aggiornamenti a riguardo.