Assist pazzesco a Roma e Juve: voltafaccia lampo e nuovo colpo di scena

Calciomercato Roma e Juventus, occasione golosa per i giallorossi e per i bianconeri a caccia di un innesto sulla corsia destra. Le ultime dalla Germania.

La sessione invernale di calciomercato in casa Roma si era aperta con l’incognita rappresentata dal futuro di Rick Karsdorp. Il rebus legato all’olandese, in realtà, non si è ancora sciolto in maniera definitiva sebbene nelle scorse settimane non siano arrivate offerte giudicate allettanti da Tiago Pinto.

La Roma infatti ha sempre posto come condicio sine qua per l’eventuale accordo una cessione a titolo definitivo. I giallorossi avrebbero al massimo aperto ad un prestito con obbligo di riscatto, non schiodandosi però da una valutazione del cartellino di circa 10-12 milioni di euro. Situazione comunque da monitorare con estrema attenzione in quanto foriera di possibili sviluppi nel corso delle prossime settimane. Chiaramente se dovesse arrivare un’offerta giudicata conveniente dalla Roma si potrebbero riaprire discorsi al momento messi in cascina. Allo stesso tempo, però Tiago Pinto ha cominciato a guardarsi intorno, scandagliando varie piste con la volontà di capitalizzare l’occasione propizia.

Calciomercato Roma, Dortmund su Klostermann: assist per Fresneda?

Uno dei nomi che è entrato nella lista dei desideri della Roma è sicuramente quello di Ivan Fresneda. L’esterno destro classe ‘2004 del Real Valladolid a suon di prestazioni esaltanti ha calamitato su di sé le attenzioni di diversi club in giro per l’Europa. Il Real Madrid, l’Arsenal, la Juventus e il Borussia Dortmund – tra le altre – hanno effettuato dei sondaggi esplorativi per capire la fattibilità di un’operazione che, al momento, si aggira sui 30 milioni di euro.

Il rischio che si possano creare le premesse per una vera e propria asta è assolutamente concreto al punto che, stando a quanto riferito dalla BILD, il Dortmund avrebbe cominciato a vagliare piste alternative. I gialloneri, infatti, starebbero vagliando con convinzione il profilo di Klostermann, esterno destro del Lipsia la cui valutazione sui 15 milioni di euro. Dietrofront che, almeno in teoria, potrebbe agevolare la corsia di Juve e Roma, fermo restando che la concorrenza continua ad essere davvero folta.