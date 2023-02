Calciomercato Roma, futuro Karsdorp: “Non c’è nulla che desideri di più”

Calciomercato Roma, futuro Karsdorp: le parole dell’agente che aprono scenari diversi per il futuro

Potrebbe trovare di nuovo qualche minuto, giovedì, contro il Salisburgo in Europa League, Rick Karsdorp. L’esterno olandese non vede il campo da quella famosa gara contro il Sassuolo, quando Mourinho, alla fine dei novanta minuti, lo ha attaccato pubblicamente, non facendo mai il nome, è giusto ribadirlo, ma si è capito subito che l’uomo che era sotto attacco era l’ex Feyenoord.

In questi mesi si sono scritte tante cose sul futuro: e Pinto, senza dubbio, ha cercato di cederlo a gennaio. Ma adesso a mercato chiuso e con degli obiettivi da raggiungere, le cose sono cambiate. E a parlare ci ha pensato l’agente del giocatore, Johan Henkes, che ha rilasciato un’intervista al telegraaf.nl. Queste le sue parole.

Calciomercato Roma, le parole dell’agente di Karsdorp

Nonostante il periodo buio, scrivono in Olanda, Mourinho e Karsdorp “hanno continuato a lavorare insieme professionalmente. Questo tipo di situazioni si verificano nello sport di alto livello, anche se le persone non sono d’accordo tra loro sul contenuto. Abbiamo discusso di tutto in dettaglio di recente, anche Rick e l’allenatore si sono parlati più volte ed entrambi sono fiduciosi di poter finire bene la stagione”. Apertura, insomma, da parte di entrambi. E questo non potrebbe far altro che accelerare il rientro. Che potrebbe esserci già giovedì visto che ieri, Karsdorp, è tornato a lavorare in gruppo.

Inoltre, Karsdorp, secondo le parole del suo agente, non ha mai desiderato lasciare il club: “Al contrario, non c’è nulla che desideri di più. Da questa settimana è tornato in forma ed è a disposizione per le partite della Roma. Vuole lottare di nuovo con i compagni di squadra in campo e per il club, che si gioca molto”.

In chiusura, l’agente, ha anche ribadito un altro concetto, quello che il suo assistito si è comportato sempre in maniera corretta e non ha mai mostrato un atteggiamento sbagliato: “Se così fosse, Rick non avrebbe più giocato per il club. Rick non è un traditore e il club non vede Rick in questo modo, e lo stesso vale per lo staff e i suoi compagni di squadra. Vogliono solo un Rick Karsdorp in forma a disposizione della squadra”. E questo sembra possa succedere molto presto.