Smalling tra rinnovo e addio: sostituto bomba

Calciomercato Roma, rinnovo Smalling e via d’uscita già stabilita in casa giallorossa. Gli ultimi aggiornamenti su una delle questioni più importanti del presente giallorosso.

Dopo aver affrontato una parentesi di mercato di gennaio tutt’altro che semplice, la squadra di Mourinho deve adesso concentrarsi unicamente sugli impegni e le questioni del momento, senza lasciarsi troppo distrarre dalle questioni future e senza nemmeno guardare ad un passato recente che potrebbe indurre a riflessioni o rimorsi.

Il timore o, comunque, la sensazione principale della piazza romanista è quella di aver apparecchiato per José una rosa più scarna per questa seconda parte di stagione, come evidenziato dalle uscite di Shomurodov e Zaniolo che, Solbakken e Llorente a parte, non hanno permesso di registrare miglioramenti in termini numerici e qualitativi della rosa. Parlare adesso o avanzare giudizi risulterebbe però preliminare e contro-produttivo, soprattutto alla luce delle motivazioni onestamente palesate da Pinto nella conferenza stampa della scorsa settimana.

In quell’occasione, il gm ha evidenziato come si sia operato al fine di migliorare lo scacchiere, prendendo al contempo decisioni necessarie e improcrastinabili. Tra queste, certamente quella legata a Nicolò Zaniolo, conteso tra uno scenario di permanenza da separato in casa e uno di addio, seppur per partire verso una direzione forse da lui non propriamente anelata nei giorni dei primi “mal di pancia”.

Calciomercato Roma, rinnovo Smalling e sostituto per il futuro: le ultime

Come dicevamo, l’attenzione del mondo Roma tutto deve però essere orientata verso le questioni attuali e, dunque, ad un campionato e ad un Europa League da affrontare con la consapevolezza nei propri mezzi ma al contempo consci di defezioni da tenere in considerazione al fine di superare con le giuste contromisure.

Solo a fine campionato, poi, diversi nodi saranno finalmente risolti, molti dei quali sembrano destinati a intrecciarsi con un passato che (proprio come il futuro) è attualmente congelato nei pensieri degli addetti ai lavori. Sostituto di Zaniolo a parte, questi sono ben consapevoli di dover affrontare con una certa urgenza soprattutto la questione Smalling, alla luce di un contratto in scadenza in estate che preoccupa la piazza e genera altisonanti attenzioni nei confronti del centrale inglese.

Sentenza e responsi sono già arrivati da parte di Mourinho su tale questione. La palla, adesso, passa al giocatore e al club, circa i quali Sky Sport ha riportato importanti aggiornamenti. In quel di Trigoria c’è infatti ottimismo circa la firma per il rinnovo del 6 ma si è al contempo già deciso il da farsi in caso di fumata grigia. Smalling andrà sostituito eventualmente con un profilo all’altezza e, dunque, con un investimento non meno altisonante e importante del valore dimostrato con continuità dall’inglese in questi anni giallorossi.