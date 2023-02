Calciomercato Roma, erede Zaniolo e incasso storico: lo ha chiesto Mou

Calciomercato Roma, sostituto Zaniolo in Liga già pronto. Mourinho sembrerebbe aver ponderato una decisione, tutti gli aggiornamenti.

La questione più calda degli ultimi mesi ha certamente interessato Nicolò Zaniolo, messosi in una posizione scomoda per i capitolini nonché per sé stesso, come testimoniato da una chiosa di trattative e discussioni al termine di un periodo non semplice e che sembrerebbe aver portato ad un epilogo non proprio atteso e che, forse, non previsto nemmeno dallo stesso giocatore.

Come sottinteso da Tiago Pinto, la soluzione Galatasaray non era quella che avrebbe maggiormente accontentato la società, con chiara allusione a quelle avances del Bournemouth, concretizzatesi in un’offerta di circa 35 milioni di euro che non poco avrebbe aiutato a rimpinguare le casse del club e a salutare a condizioni importanti un calciatore che, parola di Mou, aveva deciso da tempo di non indossare più la casacca della Roma.

Calciomercato Roma, erede Zaniolo con la clausola: nuovo nome in Liga

Come compreso dagli stessi tifosi, Zaniolo appartiene adesso al passato e non deve rappresentare rimpianti o reminiscenze ma un semplice elemento dal quale una piazza si attendeva risposte certamente diverse e maggiormente felici dopo il trattamento di amore ed egida garantito lui nei momenti più difficili, sia a livello sportivo che personale.

Pensare al futuro e a ciò che sarà significa concentrarsi in questa fase sui non pochi impegni che attendono gli uomini di Mourinho, reduci da un pareggio a Lecce divenuto meno amaro grazie ai risultati giunti dagli altri campi nei giorni successivi e che permettono a Pellegrini e colleghi di restare ancorati ad una zona Champions da centrare a fine stagione. In base ad obiettivi ed introiti, come più volte evidenziato, si deciderà poi in estate il da farsi, affrontando (tra le tante) anche la questione legata all’erede di Zaniolo.

I nomi emersi fin qui, a partire dalla scorsa estate passando per le settimane finali di gennaio, non sono stati pochi. A questi, secondo quanto riferito da Fichajes.net, si deve aggiungere quello del valoroso e qualitativo elemento del Villarreal. Ci riferiamo ad Alex Baena, monitorato da tanti club, consapevoli della felice resa in Spagna e di una giovane età che gli garantisce margini di crescita a dir poco importanti.

Secondo le penne spagnole, sarebbe stato esplicitamente richiesto da Mourinho, consapevole però di un contratto in scadenza nel 2028 e di una prezzo che potrebbe far registrare alle casse iberiche un’entrata addirittura superiore a quella di Cedric Bakambu, approdato nel 2018 al club cinese del Beijing Guoan per 40 milioni di euro.