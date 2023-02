De Rossi, l’esonero è ufficiale: sostituto già scelto

De Rossi, l’esonero è ufficiale: l’ex Roma è stato sollevato dall’incarico dalla Spal. Il sostituto lo hanno già scelto

Era nell’aria da ieri, adesso è anche ufficiale: la prima esperienza in panchina di Daniele De Rossi è finita nel peggiore dei modi, con un esonero da parte della Spal. DDR paga a carissimo prezzo le ultime tre sconfitte in campionato, ma soprattutto alcune dichiarazioni che non sono passate inosservate.

Questo il comunicato del club: “S.P.A.L. comunica che Daniele De Rossi è stato sollevato dal suo incarico di allenatore della prima squadra. Insieme a mister De Rossi sono stati sollevati dai rispettivi ruoli anche l’allenatore in seconda Carlo Cornacchia, i collaboratori tecnici Emanuele Mancini, Guillermo Giacomazzi e Marcos Alvarez ed il match analyst Simone Contran. La Società desidera ringraziare il tecnico ed i componenti del suo staff per il lavoro svolto in questi mesi, augurando loro le migliori fortune professionali per il futuro della loro carriera”.

De Rossi, è Oddo il sostituto

Intanto, c’è da dire, che Nainggolan, arrivato in Serie B soprattutto perché attirato dall’amico, con una storia Instagram ha fatto chiarezza sul proprio futuro che non lo “decidono i giornalisti”. Insomma, il belga, dovrebbe rimanere nonostante l’allontanamento di De Rossi.

In casa Spal, comunque, il sostituto sarebbe già stato scelto: parliamo di Oddo, ex Lazio, che già da ieri era in città pronto a mettere la firma sul contratto. Il suo non sarà di certo un compito facile con una squadra che lotta per la salvezza e che cercherà in tutti i modi di raggiungerla. Oddo, comunque, dovrebbe essere annunciato nello spazio di pochissimo tempo, di dubbi, anche in questo caso, non ce ne dovrebbero essere. Sfortunato in ogni caso De Rossi, che ha deciso di affrontare una sfida apparsa impossibile sin da subito per quelle che sono le potenzialità della squadra. L’epilogo, comunque, non è dei migliori. Purtroppo.