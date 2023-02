Rivoluzione Chelsea, fa l’occhiolino a Mourinho: “È tra i migliori”

Rivoluzione Chelsea e occhiolino a Mourinho: “Resta tra i migliori al mondo”. Arriva l’annuncio prima della gara.

Dopo la pausa per il Mondiale in Qatar, la stagione è finalmente entrata nel vivo, con una serie di impegni ravvicinati che hanno generato non poca preoccupazione e attenzione ai tifosi e alla squadra di Mourinho, consapevole di dover approcciare al 2023 con atteggiamento e piglio diverso rispetto alla parentesi calcistica di fine 2022.

Diversi gli errori e altrettanti i punti persi per strada da Pellegrini e colleghi nel corso del primo spezzone di stagione, costati la nascita di un gap importante ma non insormontabile che il buono stato di salute dei giallorossi ha permesso di ridurre in queste settimane del nuovo anno. Serve certamente continuità e attenzione, oltre che la mai celata consapevolezza di avere diverse defezioni in rosa, da non porre però come alibi quanto, piuttosto, base di partenza per un modus operandi futuro che permetta a Mourinho di operare con maggiore tranquillità in futuro.

Rivoluzione Chelsea e annuncio su Mourinho del mister: i ricordi ai tempi Blues

Il nodo attuale interessa però proprio quest’aspetto, legato a quella che sarà la scelta da parte del club e di José circa il cammino da condurre a fine stagione, quando si deciderà se ci saranno i presupposti per continuare a fare bene insieme. Lo stesso Mourinho non ha celato la possibilità di poter lasciare la Roma a dicembre, corroborando le non poche voci che lo volevano come prossimo allenatore di Brasile o Portogallo.

Come noto, il portoghese non è venuto meno alle proprie responsabilità ma la possibilità di un richiamo dalla Premier, soprattutto da un Chelsea che dovrà valutare seriamente un cambio in panchina, resta uno degli elementi in grado di preoccupare maggiormente i tifosi. Il rapporto tra lo Special e la Premier e, in particolar modo, con i Blues resta uno dei più emblematici e importanti della carriera del portoghese.

Su tale aspetto si è espresso Scott Parker, allenatore del Club Bruges alla vigilia della gara con il Benfica ed ex giocatore del club londinese, proprio durante la gestione Mou. Questo il suo annuncio sul mister giallorosso. “Ho tantissimi ricordi di quando ho lavorato con lui. Quando arrivò in Inghilterra cambiò molto probabilmente il nostro modo inglese di vedere il mondo, di allenarci e di approcciare alle cose. Riuscì a trasmettere grande fiducia e ho grandi ricordi del tempo passato sotto la sua gestione. Era e resta uno dei migliori allenatore al mondo“.