Intervento chirurgico e assenza UFFICIALE contro la Roma: il comunicato

Roma-Verona, assenza ufficiale e comunicato del club. Si è sottoposto a intervento chirurgico, gli ultimi aggiornamenti.

Come sovente evidenziato, siamo entrati in una fase ricca di impegni e possibili novità, in casa Roma e non solo. Il periodo più delicato e temuto della stagione è terminato il 31 gennaio, con una serie di operazioni che ha visto i giallorossi distinguersi per diverse uscite e due approdi che Mourinho e colleghi si augurano poter tornare utili nel corso di questa seconda parentesi stagionale.

Quale sia l’idea di José a riguardo è chiaro da tempo. Il mister non ha mai celato le difficoltà della rosa, dicendosi consapevole di non avere una struttura adatta per poter affrontare impegni importanti quanto ravvicinati come quelli destinati a saturare il calendario capitolino nel prossimo periodo. Le tante partite di Serie A, unitamente alla ripresa delle competizioni europee, porteranno ad un dispendio di energie e risorse non indifferente, di fronte al quale sarà fondamentale agire attraverso una felice e calibrata gestione delle risorse.

Roma-Verona, infortunio e intervento chirurgico: il comunicato ufficiale su Djuric

Al contempo, in casa Roma c’è anche la consapevolezza di continuare come sempre imposto da mister Mourinho. Step by step, senza voli pindarici o preoccupazioni legate ad un futuro troppo lontano. Ad oggi, dopo un pareggio a Lecce rivelatosi non gradito ma comunque non in grado di scollare i giallorossi dalla zona Champions, il pensiero principale è rappresentato dalla sfida di Europa League, in programa giovedì 16 gennaio contro il Salisburgo.

Dopo di che, il campionato sarà nuovamente pronto a tenere impegnata la Roma in un altro incontro tutt’altro che snobbabile. Domenica sera arriverà infatti sul prato dell’Olimpico l’Hellas Verona, quattro mesi dopo la vittoria non poco sofferta dell’andata. Gli uomini di Zaffaroni, come riportato dal comunicato ufficiale del club, dovranno però rinunciare ad un’importante pedina quale Milan Djuric.

Questo l’estratto dell’annuncio sulle sue condizioni dopo l’intervento chirurgico. “Hellas Verona FC comunica che il calciatore Milan Djuric, nella giornata odierna, è stato sottoposto a un intervento di meniscectomia mediale del ginocchio destro, in seguito alla rottura del menisco interno. L’intervento, eseguito dal Professor Piero Volpi all’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano, è perfettamente riuscito“.