Salisbugo-Roma, arbitra Nyberg: un solo precedente con i giallorossi

Salisburgo-Roma, la UEFA ha reso note le designazioni arbitrali: fischia Nyberg che ha un solo precedente con i giallorossi

Lo spareggio di Europa League è importante per la Roma. Troppo importante. E contro il Salisburgo, per la squadra di Mourinho, non sarà di certo facile. Gli austriaci sono retrocessi dalla Champions League e hanno sicuramente dei giocatori importanti in rosa. Ma i giallorossi, per la propria storia, non possono avere nessuna paura.

Intanto, l’UEFA, ha reso note le designazioni arbitrali per la gara che si giocherà giovedì pomeriggio alle 18:45. A fischiare sarà lo svedese Glenn Nyberg, mentre gli assistenti saranno Beigi e Soderqvist. Come quarto uomo invece ci sarà Ladeback, sempre svedese, mentre Var e Avaro sono stati scelti due olandesi: Boekel e Higler.

Salisburgo-Roma, ecco il precedente

C’è un solo precedente, per la Roma, con l’arbitro che dirigerà la partita di giovedì sera: e non è nemmeno troppo datato nel tempo visto che parliamo della sfida dei gironi di Conference League del 16 settembre del 2021 contro il Cska Sofia, partita che i giallorossi hanno vinto per 5-1 grazie alla doppietta di Pellegrini e alle reti di El Shaarawy, Mancini e Abraham. Una vittoria in rimonta.

Nessun precedente invece con il Salisburgo: anzi, a dirla tutta, Nyberg nella sua carriera di internazionale non ha mai diretto fino al momento una formazione austriaca.