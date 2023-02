Idillio finito tra Pogba e la Juventus: cambia la formula dell’addio

Calciomercato Juventus, il futuro di Pogba potrebbe ancora riservare interessanti colpi di scena. Il “Polpo” continua a calamitare l’attenzione mediatica: ecco perché.

Nella lenta e inesorabile risalita della Juventus Paul Pogba non sta ricoprendo alcun ruolo. Il centrocampista francese finora non ha messo a referto neanche un minuto. Continua il calvario della mezzala transalpina, per il cui ritorno Allegri non ha azzardato previsioni nel corso della conferenza stampa di presentazione alla sfida con la Fiorentina.

Ricordiamo che la scorsa estate l’ex United sbarcò all’ombra della Mole apponendo la sua firma su un contratto quadriennale che tra parte e fissa e bonus ai aggira sugli 8 milioni di euro netti a stagione. Cifra che sicuramente non può essere trascurata e che relega nell’alveo delle mere suggestioni l’ipotesi legata ad un’eventuale rescissione. Del resto la Juve non ha alcuna intenzione di forzare la mano e considera il recupero del “Polpo” parte importante del processo di risalita. Del resto la qualità e l’esperienza di Pogba potrebbero fornire chiavi importanti alla risalita della compagine di Allegri che vuole giocarsi le proprie chances anche in Europa League, competizione che Pogba conosce molto bene.

Calciomercato Juventus, cessione di Pogba a giugno: lo scenario dalla Spagna

Chiaramente lo scenario potrebbe cambiare nel caso in cui Pogba non dovesse fornire un contributo concreto alla causa da qui fino al termine della stagione. A tal proposito dalla Spagna riferiscono della possibilità di un incredibile voltafaccia della Juve, che a quel punto potrebbe decidere di mettere Pogba sul mercato per ricavare qualcosa dalla sua cessione.

A riferirlo è fichajes.net che svela come il club bianconero sia particolarmente indispettito dei continui rallentamenti del processo di guarigione di Pogba, il cui futuro potrebbe dunque ritornare prepotentemente in discussione. L’ipotesi legata alla cessione del centrocampista, dunque, non sarebbe affatto da trascurare. Volente o nolente si tratta di una pista da monitorare con attenzione in quanto foriera di possibili sviluppi.