Calciomercato Roma, Pinto accerchiato: tris per Abraham, ha già deciso

Calciomercato Roma, Pinto accerchiato: tris per Abraham dalla Premier League la il club giallorosso ha già deciso.

Si erano un poco affievolite le voci su Tammy Abraham, soprattutto perché il Chelsea, squadra che ha il diritto di recompra alla fine della stagione, ha fatto un mercato straordinario a gennaio e probabilmente non metterà sul piatto gli 80milioni di euro che servono per riprendersi il centravanti. Una situazione che, comunque, non rimane chiarissima.

Nelle ultime ore invece le indiscrezioni su quello che potrebbe essere il futuro del centravanti inglese sono tornate in maniera prepotente. E se questa mattina vi abbiamo già parlato dell’interesse del Manchester United, a questo va sicuramente aggiunto, secondo le informazioni riportate dal giornalista Ekrem Konour, anche quello di altri due club di Premier League che starebbero monitorando la situazione.

Calciomercato Roma, tre pretendenti per Abraham

Non solo i Red Devils, ma anche l’Arsenal, ad esempio, sta monitorando con molta attenzione la situazione. Arteta, che voleva un attaccante già a gennaio per via dell’infortunio di Gabriel Jesus che gli ha fatto perdere imprevedibilità sulla prima linea, valuta attentamente quello che potrebbe succedere dalle parti di Trigoria.

E come se non bastasse è pronta anche la tripletta: sì, perché sul giocatore ci sarebbe anche l’interesse dell‘Aston Villa, anche se, oggettivamente, questa squadra sembra partire indietro rispetto alle due vere big del campionato inglese. Insomma, trittico di pretendenti per Abraham che come sappiamo sta bene a Roma e che a Roma, probabilmente, vorrebbe continuare la sua carriera. Ma in estate, l’assalto, è quasi garantito purtroppo. Dovrà essere bravo Pinto a tenere duro, anche se le regole del Fair Play Finanziario impongono certamente di valutare, con molta attenzione, tutte le offerte che potrebbero arrivare. Di certo comunque c’è un’altra cosa: la Roma non lo vuole cedere.