Calciomercato Roma, big ceduto anche con la Champions: ecco il prescelto

Calciomercato Roma, anche in caso di qualificazione alla prossima Champions League un big potrebbe partire. Ecco il prescelto

La situazione economica giallorossa ormai la sappiamo con Pinto che a gennaio è stato anche bloccato dagli accordi presi con la Uefa nell’ambito dei fair play finanziario. Un mercato quindi che non ha regalato nessun colpo, se non quello a parametro zero di Solbakken e il prestito di Llorente, due che fino al momento il campo lo hanno visto pochissimo, nel caso dell’attaccante e per nulla per quanto riguarda il difensore.

Insomma, una situazione che non lascia sereno nessuno, soprattutto quel Mourinho che si aspettava sicuramente qualcosa in più. E le notizie che arrivano dal Corriere dello Sport di oggi non sono così rassicuranti, visto che anche in caso di qualificazione alla prossima Champions League un big potrebbe venire ugualmente sacrificato. E il nome sarebbe già ben chiaro nella testa del gm portoghese Tiago Pinto.

Calciomercato Roma, è Ibanez il sacrificato

Sarebbe Ibanez quello che potrebbe partire. Lui, secondo il quotidiano romano, è il maggior indiziato per un addio, cercando in questo modo anche di mettere i conti a posto. Conti che non tornano, e per questo un big in partenza ci potrebbe essere. Ibanez ha appeal internazionale e potrebbe portare una vera e propria boccata d’ossigeno alle casse giallorosse.

Senza dimenticare, si legge ancora, che davanti ad un’offerta di 60 milioni di euro per Abraham, Pinto potrebbe tentennare e prenderla seriamente in considerazione. Insomma, non basta la Champions, e forse nemmeno bastano gli introiti che potrebbe regalare l’Europa League se la Roma riuscisse ad arrivare in fondo. Potrebbero esserci la bellezza di 30 milioni di euro. Ma servirebbe qualcosa di straordinario. A partire da domani contro il Salisburgo.