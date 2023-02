Calciomercato Roma, accordo trovato: firma fino al 2027

Calciomercato Roma, accordo trovato: contratto già pronto e si attende solo l’ufficialità. Firmerà fino al 2027

C’è un uomo del quale Mourinho non riesce proprio a fare a meno, nonostante i tifosi giallorossi, molto spesso, non siano del tutto convinti delle sue prestazioni. Di certo però che l’equilibrio che riesce a dare lui in mezzo al campo nessuno lo riesce a fare, tant’è che lo Special One non gli ha mai fatto saltare una partita.

Inoltre, ed è bene sottolinearlo, per riuscire ad averlo nelle migliori condizioni possibili in questa seconda parte di stagione nel momento in cui c’è stata la sosta è stata anche programmata l’operazione all’osso scafoide. Insomma, su Cristante, dentro la Roma, non ci sono dubbi. Nemmeno il minimo e secondo quanto scritto questa mattina da il quotidiano Il Tempo, il suo rinnovo è pronto da un pezzo. Un contratto che dovrebbe passare dal 2024 al 2027. Praticamente a vita.

Calciomercato Roma, pronto il rinnovo di Cristante

Probabilmente la differenza in questo accordo l’ha fatta anche Mourinho mandandolo sempre in campo. Lo Special One, come detto, si è affidato a Cristante sin dal primo giorno della sua esperienza giallorossa e il centrocampista ha sempre dato il massimo. E’ stato suo, inoltre, il primo gol della stagione, quello contro la Salernitana, che ha permesso ai giallorossi di bagnare con una vittoria il debutto in questa Serie A.

Oltre a questi ricorsi c’è da dire che Bryan è un equilibratore in mezzo al campo e anche tatticamente è cresciuto in maniera esponenziale nel corso delle ultime stagioni. Rinnovo pronto quindi, senza dubbi. Si attende solamente l’ufficialità dell’operazione che dovrebbe arrivare prima del termine di questa stagione.