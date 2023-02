Calciomercato Roma, rivoluzione in mezzo: doppio colpo in canna

Calciomercato Roma, rivoluzione in mezzo al campo: Pinto ha in canna il doppio colpo per la prossima estate. Obiettivi definitiv

Doppio colpo in canna, perché stando a quanto scrive il Corriere dello Sport in edicola questa mattina, l’uno non esclude l’altro. Soprattutto per quelli che potrebbero essere gli addii, in mezzo al campo, la prossima stagione. La Roma ha iniziato a preparare le strategie per l’anno prossimo e a quanto pare Pinto gli obiettivi ce li ha ben chiari in mente.

Partiamo da quello principale, che si chiama Davide Frattesi. La Roma come confermato anche da Dionisi nella giornata di ieri lo ha cercato pure a gennaio, ma il colpo a Pinto non è riuscito. Il corteggiamento nei confronti del centrocampista del Sassuolo continuerà anche in questi mesi, sperando che la prossima estate possa finalmente celebrarsi questo matrimonio. L’innesto di Frattesi, inoltre, non esclude in nessun modo quello che è un altro interesse ben chiaro dei giallorossi.

Calciomercato Roma, pressing per Hjulmand

Uno che già indossa la maglia giallorossa, visto che parliamo di Hjulmand, centrocampista del Lecce classe 1999 che dalle parti di Trigoria è assai apprezzato. L’arrivo di uno non escluderebbe l’altro, anche perché come detto il reparto centrale è quello che probabilmente avrà un restyling quasi completo per il prossimo anno.

Sì, perché in una delle due trattative ci potrebbe finire anche Edoardo Bove, che nei mesi scorsi è entrato sia nel mirino del Sassuolo che in quello del Lecce, tant’è che le due squadre anche a gennaio hanno cercato in qualche modo di strapparlo alla Roma, ma i pochi elementi a disposizione di Mou in mezzo al campo hanno di fatto bloccato ogni cessione. Insomma, il doppio colpo è in canna per la Roma. E siccome le idee sembrano essere abbastanza chiare, magari ci si potrebbe iniziare a muovere con la pazienza che serve, in questi casi, affinché le pedine vadano tutte a dama.