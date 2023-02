Rischio Serie B, esonero UFFICIALE: ora la Juventus lo sa

Ultim’ora e addio UFFICIALE in Serie A: non ci sarà contro la Juve. A seguire il comunicato.

Siamo entrati in una fase molto calda e importante della stagione, durante la quale ogni singola gara e dettaglio potrebbe avere impatti e ingerenze di non poco conto. Se a ciò si aggiungono le difficoltà derivanti dalla gestione delle energie per affrontare degnamente anche le partite in ambito europeo, si comprende bene come, in casa Roma e non solo, ci siano tanti aspetti ed elementi da valutare per ben affrontare lo spezzone centrale di questa stagione.

Restando in casa giallorossa, c’è certamente attesa per il ritorno dell’Europa League, rappresentante un banco di prova non indifferente e, soprattutto, una variabile in più da tenere in considerazione per ben gestire una rosa che Mourinho ha più volte evidenziato non essere attrezzatissima per affrontare degnamente tre impegni a settimana. Resta comunque la volontà universale di ben affrontare anche il percorso continentale, senza ovviamente perdere di vista anche l’obiettivo legato alla qualificazione in Champions League.

Rischio Serie B ed esonero UFFICIALE in casa Spezia: l’annuncio prima della Juve

Da inizio stagione, arrivare tra le prime quattro è il grande ‘goal’ da centrare in casa Roma, alla luce dell’importanza economica e dell’onore sportivo che un approdo del genere significherebbe.

Resta comunque un percorso non semplice, anche alla luce della densa e folta concorrenza nonché di una mina vagante Juventus che, al netto dei quindici punti di penalizzazione, resta comunque un’incognita che per blasone e status non può non indurre preoccupazione, anche se a plurime lunghezze di distanza.

Sempre al netto della consapevolezza del fatto che il destino dipenda essenzialmente dalle proprie azioni, è ovvio che obiettivi e traguardi importanti sono raggiunti anche in base agli esiti dei comportamenti degli avversari. Per tale motivo, l’obiettivo di Roma e delle altre competitors deve essere quello di ‘mangiare’ punti sulle rivali, con un occhio nemmeno così distratto dalla situazione della suddetta Vecchia Signora.

A tal proposito, quest’ultima inaugurerà un nuovo ciclo dello Spezia, reduce dal fresco comunicato ufficiale in cui è stato annunciato l’esonero di Luca Gotti. I bianconeri liguri sono attesi dalla gara con i gemelli cromatici piemontesi, questo il corpo del comunicato. “Spezia Calcio comunica di aver sollevato Luca Gotti dall’incarico di allenatore responsabile della prima squadra. Il Club intende ringraziare il tecnico per l’attività sin qui svolta e gli augura i migliori successi professionali“.