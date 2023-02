Addio Mourinho, messaggio ai Friedkin: “È troppo tardi”

Mourinho ha mandato un messaggio alla proprietà della Roma per quanto riguarda il suo futuro e la sua permanenza nella Capitale

Si è conclusa la conferenza stampa della Roma alla vigilia della sfida con il Salisburgo. All’incontro con i giornalisti ha parlato José Mourinho, che ha sottolineato l’importanza della partita di domani per gli obiettivi stagionali della squadra. Lo Special One, infatti, vuole ragionare partita dopo partita e non cominciare a fare piani per il futuro visto che la strada è ancora lunga, sia per l’Europa League che per il campionato.

Oltre a questo, il tecnico di Setubal ha parlato dato qualche indizio sui giocatori che scenderanno in campo domani contro gli austriaci. Chi giocherà è di sicuro Tammy Abraham, mentre in Europa League non ci sarà dal primo minuto Gini Wijnaldum, che potrebbe scendere in campo solo una manciata di minuti in caso il risultato lo permetta.

Calciomercato Roma, incontro Mourinho-Friedkin: annuncio in conferenza

Le questioni in casa giallorossa sono state non poco numerose nel corso delle ultime settimane, soprattutto alla luce dei metaforici mal di pancia avvertiti da Nicolò Zaniolo, approdato al Galatasaray in una parentesi in cui Tiago Pinto e colleghi si sono visti impossibilitati nell’intervenire per garantire un giusto ricambio del 22.

Tra le varie, ha però generato una certa attenzione anche il futuro di Mourinho, divenuto argomento di interesse dopo i rumors circa le avances di Brasile e Portogallo e amplificatosi poi con l’annuncio dello stesso Josè dopo Roma-Empoli, quando ha dichiarato di aver avuto la possibilità di salutare a dicembre. A tal proposito, la conferenza stampa alla vigilia della trasferta austriaca ha dato un importante spunto di interesse.

Dopo l’incontro con i giornalisti, lo Special One ha parlato del suo futuro a Sky Sport. All’emittente televisiva, Mourinho ha parlato dei discorsi da intavolare con i Friedkin per la sua permanenza nella Capitale. Ad un giornalista che ha posto la domanda, ha detto che siamo a metà febbraio e giugno come mese per intavolare le trattative potrebbe essere troppo tardi. Un messaggio preciso per Dan e Ryan, che devono anticipare le mosse se vogliono cercare di trattenere il portoghese.