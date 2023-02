Roma-Verona, arbitra Sozza: Chiffi evoca brutti ricordi

Roma-Verona, la partita di domenica verrà diretta da Sozza. Ecco i precedenti con l’arbitro di Seregno. Al var Chiffi

Sarà Sozza di Seregno a dirigere la gara tra Roma e Verona, in programma domenica sera all’Olimpico, e valida per la giornata numero 23 del campionato italiano di Serie A. Una gara fondamentali per i giallorossi, che ci arrivano dal pareggio di Lecce e dall’impegno di domani sera in Europa League contro il Salisburgo. Una sfida da vincere.

Sono due i precedenti con Sozza in questo campionato, entrambi in trasferta, ed entrambi vincenti per la squadra di Mourinho. Sozza infatti ha diretto la prima gara di questo campionato a Salerno e poi quella di La Spezia dello scorso mese di gennaio.

Roma-Verona, Chiffi al Var

Gli assistenti invece saranno Bindoni e Imperiali. Mentre in sala Var le operazioni saranno dirette da Chiffi. Come Avar invece è stato designato Di Martino.

Se per quanto riguarda l’arbitro, come detto, i precedenti sono tutti confortanti, dei problemi la Roma ce li ha avuti sicuramente con Chiffi, ma nel ruolo di direttore di gara. Si spera ovviamente che le cose possano andare in maniera diversa sotto questa veste anche perché i giallorossi si giocano domenica sera una fetta assai importante della propria stagione. Contro una squadra che appare in forma e che cerca dei punti pesantissimi per la salvezza.