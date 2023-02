Calciomercato Roma, futuro Mourinho: pronta risposta di Pinto

L’allenatore della Roma sta discutendo della sua permanenza nella Capitale che non sembra più così sicura in vista della terza stagione

La Roma in questi minuti è impegnata nella sfida con il RedBull Salisburgo per i play off di Europa League. Gli avversari di Pellegrini e compagni sono gli austriaci che arrivano direttamente dalla Champions League. I biancorossi, infatti, sono arrivati terzi nel Girone della coppa dalle grandi orecchie, dove i punti totali sono stati solo 6. Le avversarie non erano neanche facili, si trattava di Chelsea, Milan e Dinamo Zagabria.

Non perdere nella partita di andata è molto importante per il tecnico di Setubal, che può contare sull’assist dello Stadio Olimpico per la gara di ritorno. L’impianto del Foro Italico è la cornice perfetta per affrontare al meglio queste sfide con i tifosi giallorossi che hanno mandato sold out la gara già da diverse settimane. Si prospetta un’atmosfera infuocata per la gara di ritorno, ma anche in Austria i romanisti si stanno facendo rispettare avendo riempito il settore ospiti.

Prima della gara ha parlato a Sky Nemanja Matic, che ha affermato come la gara non è per niente facile nonostante l’avversario giochi in un campionato minore come quello austriaco. La qualità dei biancorossi è nota al serbo, che però ha anche sottolineato come la Roma stia giocando meglio e bisogna continuare su questo sentiero.

Calciomercato Roma, Pinto sull’addio di Mourinho

Sempre nel prepartita, ma dopo il serbo ha parlato anche Tiago Pinto all’emittente televisiva. Al general manager è stata posta la domanda sul futuro dello Special One, che da qualche mese sembra essere lontano dalla Capitale.

L’ex Benfica ha confessato a Sky Sport che lui e Mourinho hanno parlato spesso della questione: “Pranziamo sempre insieme e l’ho incontrato anche oggi prima del pranzo ufficiale. Della questione ne ho parlato tre volte negli ultimi otto giorni. Il nostro futuro è oggi e poi c’è l’Hellas Verona. tutti gli altri temi dobbiamo risolverli internamente“. Contatti frequenti, quindi, con lo special One per risolvere la questione.