Calciomercato Roma, rottura col big: via libera Inter

Calciomercato Roma, il ‘caso’ tra le fila dell’Atletico Madrid potrebbe interessare con non poca veemenza anche il mondo giallorosso.

Come noto da tempo, ai piani alti da Trigoria ci sono numerosi aspetti e questioni da considerare, alla luce di un futuro che ad oggi non figura come chiarissimo ma che al contempo non deve distrarre da un presente certamente non poco ricco di spunti e impegni, da onorare e affrontare con il massimo impegno al fine di raggiungere gli obiettivi della società.

A fine campionato, poi, le valutazioni abbracceranno tutta una serie di questioni di non poco conto, legate al calciomercato e non solo. Uno degli aspetti più interessanti riguarda sicuramente la scelta di Mourinho relativa al possibile proseguimento del bel rapporto professionale con i Friedkin anche negli anni a venire. La dialettica e le capacità mediatiche dell’allenatore hanno già dato delle indicazioni in queste settimane e, in particolar modo, anche nel corso della conferenza odierna, durante la quale lo Special One ha lasciato intendere come urga un incontro per ben comprendere il da farsi, senza aspettare la parentesi estiva.

Calciomercato Roma, soluzione in casa Atletico per il dopo Smalling

Ovviamente, dal futuro di Mourinho passano le scelte principali del club e, forse, anche di giocatori che hanno visto nella sua presenza un motivo in più per dire sì alla Roma. Al contempo, la posizione di Mourinho non potrà prescindere nemmeno da quelle che saranno le scelte e le possibilità di manovra del club, ben conscio di dover intervenire in plurimi settori.

La questione Zaniolo spinge Pinto e colleghi a cercare un valido erede dalla prossima estate. A tale scenario, si aggiunga anche l’incertezza legata anche al futuro di Smalling, alle prese con un rinnovo che gli permetterebbe di restare ancora nella Capitale ma al contempo consapevole di trovarsi in una posizione contrattuale che gli garantisce l’opportunità di guardarsi intorno con grande libertà.

Su tale fronte, già ieri avevamo parlato di possibile acquisto importante in caso di addio. A ciò si aggiunga quanto riferito da Marca sul ‘caso’ relativo all’Atletico Madrid. I biancorossi dovranno infatti valutare il da farsi con il futuro di un giocatore emblematico quanto importante quale Gimenez, fermato nell’ultimo periodo da una serie di infortuni che ne ha limitato la continuità.

In estate si deciderà il suo futuro, con una situazione che attualmente stuzzica anche l’Inter ma che non potrebbe escludere l’eventuale inserimento di una Roma risultata interessata al difensore già a fine 2022. Il suo contratto scadrà fra due anni.