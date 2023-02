Tre big per lo Special One: addio Roma Mourinho, tocca ai Friedkin

Tre big per lo Special One: addio alla Roma che adesso sembra più vicino. La palla passa ai Friedkin

Hanno fatto rumore le parole di Mourinho di ieri. Hanno toccato forse il punto: il tecnico ha deciso lo scorso dicembre di rimanere a Roma, concetto ribadito in precedenza, ma adesso si aspetta una chiamata da parte dei Friedkin. E non a giugno, a bocce ferme, ma adesso, per iniziare a programmare il futuro.

Un futuro che adesso “sembra un po’ più lontano dalla Roma” scrive questa mattina Il Messaggero in edicola. Che fa le carte a quello che potrebbe essere il futuro dello Special One. Un futuro che potrebbe essere su panchine prestigiose e in qualunque parte d’Europa o addirittura del Mondo. Sì, perché nel caso Ancelotti non trovasse l’accordo o rifiutasse la panchina del Brasile, la federazione verdeoro potrebbe tornare forte sullo Special One, che secondo delle indiscrezioni è stato messo nel mirino.

Mourinho, il futuro è in bilico

E poi? E poi ci sono altri club pronti a fare carte false per avere il tecnico giallorosso sulla propria panchina la prossima stagione. Una su tutte, ovviamente, il Real Madrid, con Florentino Perez che ha un debole per l’allenatore portoghese e che mai è stato nascosto.

Senza dimenticare il Chelsea, che ha speso un sacco di soldi sul mercato e che non sembra avere nessuna intenzione di fermarsi, che potrebbe puntare al clamoroso ritorno. E infine, ma non per ultima, spunta anche l’opzione Psg, vicino, di nuovo, ad un’eliminazione precoce dalla Champions League e con Galtier che non sembra avere il polso di poter gestire le faide interne allo spogliatoio parigino. Mourinho insomme nel mirino dei big. E che ieri ha chiamato i Friedkin. Adesso tocca a loro rispondere. E bisogna anche farlo con una certa fretta, non è più il momento di aspettare. Ne va del futuro.