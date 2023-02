Salisburgo-Roma, ecco come sta Dybala

Salisburgo-Roma, ansia Dybala dopo la sostituzione. Tutti gli aggiornamenti sulle condizioni dell’argentino dopo le parole di Mourinho.

Il cammino in Europa League non è mai stato spianato e tranquillo nel corso di questa stagione, contraddistinto sin dal principio da plurime difficoltà incontrate già a partire dai primissimi impegni dei giorni. Dopo lo status raggiunto dalla squadra con la vittoria in Conference League, molti tifosi si attendevano un percorso più ‘pulito’, dimenticando però un fattore sovente rimarcato dallo stesso Mourinho.

Quest’ultimo, dall’alto della sua saggezza e conoscenza internazionale, è sempre stato consapevole delle insidie celantisi sui campi continentali, indipendentemente dal nome dell’avversario. Con merito, Pellegrini e colleghi sono comunque riusciti a superare il girone, piazzandosi però in una seconda posizione che attualmente pone un ostacolo in più per accedere agli ottavi di finale.

Salisburgo-Roma, gli ultimi aggiornamenti su Paulo Dybala

La Roma è infatti attesa in questi sette giorni da un duplice impegno con il Salisburgo, catalizzato in questi minuti con una sconfitta giunta nei minuti finali ma al termine di una gara affrontata con dignità e grande attenzione da parte di Belotti e colleghi, rei di non avere sfruttato le tante occasioni offensive generate sia nel primo che nel secondo tempo.

Senza dimenticare della sfida di domenica contro il Verona, la squadra di Mourinho affronterà esattamente tra sette giorni gli austriaci, cercando di ribaltare un risultato tutt’altro che meritato. Ciò che attualmente interessa di più sono però le condizioni di Paulo Dybala, circa le quali José non si è sbilanciato a fine gara.

Uscito a fine primo tempo, con l’avanzamento di El Shaarawy e l’inversione sulle fasce Zalewski-Celik, l’argentino si era distinto per buone giocate nei primi quarantacinque minuti, per poi chiedere la sostituzione all’intervallo. Stando a quanto riferito da Daniele Trecca, giornalista di Calciomercato.it, la Joya ha accusato un sovraccarico al flessore sinistro.