Salisburgo-Roma, formazioni ufficiali: nuova bocciatura

Ecco le formazioni ufficiali di Salisburgo-Roma, gara valida per l’andata dei play off di Europa League. José Mourinho ha scelto:

Sono state diramate le scelte ufficiali dei due tecnici per la gara Salisburgo-Roma. In Austria i giallorossi si giocano la gara d’andata per i play off di Europa League. In palio l’accesso agli ottavi di finale della competizione per la squadra allenata da José Mourinho. Ecco le scelte dal primo minuto dello Special One, c’era attesa per capire quanti e quali cambi avesse scelto il tecnico dopo la trasferta di Lecce.

La Roma è reduce dal pareggio esterno in casa del Lecce e vuole partire col piede giusto negli spareggi di Europa League. La squadra giallorossa alle ore 18:45 affronterà il Salisburgo, nella Red Bull Arena, per l’andata dei play off. Gli austriaci sono retrocessi dalla Champions League, mentre la Roma è arrivata seconda nel girone C di Europa League. Il ritorno verrà giocato allo stadio Olimpico giovedì prossimo, sarà fondamentale trovare un risultato positivo in terra austriaca per i ragazzi di Josè Mourinho.

Formazioni ufficiali Salisburgo-Roma, le scelte dal 1° di Mourinho

Lo Special One, nella conferenza stampa della vigilia, aveva annunciato qualche cambio rispetto all’undici titolare di Via del Mare. In mediana c’è la conferma della coppia Matic-Cristante, mentre il turco Celik è ancora in panchina. Sulla corsia è stato scelto ancora una volta Stephan El Shaarawy.

Ecco le scelte dei due tecnici per la sfida valida per l’andata dei play off di Europa League. José Mourinho conferma lo stesso undici titolare della sfida di Lecce, mentre in panchina c’è la novità legata al rientro di Rick Karsdorp. Alle spalle di Tammy Abraham ci saranno Paulo Dybala e Lorenzo Pellegrini.

SALISBURGO: Kohn; Dedic, Solet, Pavlovic, Ulmer; Capaldo, Gourna-Dou, Seiwald; Sucic; Fernando, Okafor

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Matic, El Shaarawy; Dybala, Pellegrini; Abraham.