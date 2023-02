Mancato rigore e le condizioni di Dybala: Mourinho dice tutto

Salisburgo-Roma, le parole di José Mourinho dopo la prima metà dei play-off di Europa League.

La trasferta austriaca sin dal primo momento figurava come destinata a celare diverse insidie, emerse soprattutto nel primo terzo di gara, contraddistinto dalla presenza di diverse occasioni da rete per i padroni di casa, sovente bravi a cercare e trovare il tiro da fuori area.

L’atteggiamento e la resa dei capitolini è poi migliorato con il passare del tempo, distinguendosi per la capacità di impensierire diverse volte le retrovie avversarie. Non sono comunque bastate le plurime occasioni avute nel corso dei secondi quarantacinque minuti di gioco per tornare nella Capitale con un buon risultato. Se già il pareggio risultava un esito non molto gradito per quanto visto in campo, Matic e colleghi non sono riusciti ad evitare una beffarda sconfitta, arrivata nei minuti finali.

Salisburgo-Roma, Mourinho sul mancato rigore e non solo: le parole dopo la sconfitta

Un po’come lasciato emergere dallo stesso Mourinho alla vigilia della gara, la squadra scelta è stata quella dei titolarissimi, alla luce dell’importanza della partita nonché dello spessore di un avversario tutt’altro che snobbabile. Tanti i punti toccati da José Mourinho dopo il triplice fischio, a seguire i punti salienti della sua intervista.

“Abbiamo dominato la partita, sbagliando gol incredibili. C’è un rigore netto per noi, siamo stati sfortunati con il cambio di arbitro. Bisogna mettere la palla dentro, quando non lo fai si corre il rischio di perdere. Sappiamo chi siamo e anche dei nostri limiti. Mai una parola negativa mia quando diamo tutto“.

Sulle condizioni di Dybala. “Non so come stia Dybala e non so ancora dire se si tratti di un infortunio o una semplice precauzione. Mi ha detto che non riusciva a continuare. Anche senza di lui, avanzando El-Shaaarawy e poi mettendo Belotti abbiamo fatto bene ma non abbiamo segnato. Poi prendiamo gol e non possiamo fare più nulla“.