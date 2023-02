Salisburgo-Roma, ammonizione e assenza UFFICIALE: salta il ritorno

Salisburgo-Roma, l’ammonizione costa caro. Salterà la gara di ritorno dei play-off di Europa League.

Si è da poco conclusa la prima metà dei play off di Europa League, giocati in casa del Salisburgo con un atteggiamento attento e sovente non poco pericoloso a livello offensivo da parte di Abraham e colleghi. Tante e buone le occasioni generate dagli uomini di Mourinho nella prima frazione di gara e anche nei secondi 45, con la solita pericolosità palesata soprattutto sui calci piazzati.

Al netto dell’occasione importante avuta con Andrea Belotti su calcio d’angolo, diverse possibilità sono giunte anche con Bryan Cristante e in occasione della ripartenza non sfruttata al meglio da Nicola Zalewski, dopo il bel recupero nella trequarti avversaria.

Salisburgo-Roma, salta la gara di ritorno

La notizia più importante in vista della gara di ritorno interessa però l’assenza di uno degli elementi più importanti della rosa avversaria, il difensore Pavlovic. Nei 90 minuti dell’Olimpico, il serbo non potrà aiutare le retrovie austriache, attese da una partita durante la quale dovranno cercare di contenere le offensive giallorosse e difendere il vantaggio di un gol maturato beffardamente nei minuti finalissimi.

Poco prima del vantaggio del Salisburgo, Pavlovic è stato infatti ammonito per un fallo compiuto ai danni di Andrea Belotti.