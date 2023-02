Juventus-Roma, doppio intreccio choc: il Real fa saltare il banco

Calciomercato Roma, le ultime dalla Spagna e la possibilità di un doppio binario con la Juventus: cosa sta succedendo.

La sconfitta patita per 1-0 dalla Roma sul campo del Salisburgo lascia l’amaro in bocca per quella che è stata l’evoluzione della partita. I giallorossi, infatti, hanno avuto almeno quattro nitide occasioni per provare a passare in vantaggio. Beffata dagli austriaci nel finale, la compagine di José Mourinho dovrà provare la grande rimonta tra le mura amiche, supportata dal suo caloroso pubblico.

Abbandonando per un attimo il calcio giocato, si può spostare l’asse della nostra attenzione anche sulle possibili vicende di mercato. Archiviata una sessione invernale che ha visto i giallorossi attivi sia sul fronte entrata che su quelle uscite, Pinto sta continuando a scandagliare sotto traccia diverse piste. L’obiettivo è quello di esaudire le richieste di José Mourinho con innesti funzionali allo scacchiere tattico dello Special One. Sotto questo punto di vista occhio ai possibili risvolti sulle corsie esterne.

Calciomercato Roma, Real Madrid su Dalot: cosa cambia per Fresneda

Per adesso il caso Karsdorp è rientrato. L’0landese fino a poche settimane fa sembrava ad un passo dal lasciare la Roma. Tuttavia la tempesta è ormai alle spalle con l’ex terzino del Feyenoord pronto a dare il suo contributo da qui fino al termine della stagione. Nel caso in cui arrivasse un’offerta importante in estate, però, determinati discorsi potrebbero essere riaperti. Non sorprende dunque che la Roma abbia effettuato dei sondaggi esplorativi per capire la fattibilità dell’operazione Fresneda.

Il terzino del Valladolid, però, fa gola a diversi club in giro per l’Europa, tra cui Real Madrid e Juventus. Proprio i Blancos, però, avrebbero cominciato a sondare anche piste alternative.

Nel novero degli esterni monitorati con attenzioni dalle “Merengues” è finito infatti anche Diogo Dalot. A riferirlo è AS, che svela come a Carlo Ancelotti piacciano e non poco le caratteristiche dell’ex Milan, sempre più vicino a rinnovare il suo contratto con lo United. Dalot in realtà è un profilo che fa gola anche alla Juventus e che non è uscito mai completamente neanche dai radar della Roma. L’irruzione del Real, però, potrebbe improvvisamente cambiare le carte in tavola. Staremo a vedere cosa succederà.