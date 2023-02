Calciomercato Roma, sfida bianconera all’Inter per l’addio di Dybala

Calciomercato Roma: il futuro di Dybala in giallorosso appare sempre più incerto, nel frattempo l’Inter lo ha messo nel mirino.

Paulo Dybala è un calciatore dalla classe assoluta. Sin dai primi anni in Serie A, quando vestiva la maglia rosanero del Palermo, ha dimostrato di essere superiore alla media, di avere qualcosa di speciale. La Juventus ne rimase stregata, tanto da accontentare le richieste della società siciliana, versando nelle casse rosanero una cifra vicina ai 40 milioni di euro.

Quella tra Dybala e la Juventus è una storia ricca di amore di trofei. Anche grazie al suo passaggio in bianconero riesce a consacrarsi definitivamente nel calcio dei “grandi”, regalando giocate pazzesche anche in Champions League, dove arriva per ben due volte in finale, purtroppo senza mai riuscire ad alzare la coppa dalle grandi orecchie.

Anche a causa dei suoi problemi fisici dopo ben 7 anni a Torino, dove ha superato anche Platini per numero di gol con questa maglia, la società decide di non rinnovargli il contratto, anche a causa delle sue elevate richieste e dopo una sfida di mercato con l’Inter sono proprio i giallorossi di Mourinho ad assicurarsi le sue prestazioni.

Tuttavia, dopo appena un anno dal suo arrivo Paulo Dybala rischia già di lasciare la Roma, per approdare proprio a Milano, sponda neroazzurra.

Calciomercato Roma: l’Inter mette gli occhi su Dybala

Le dichiarazioni pre-Salisburgo di Dybala e di Mourinho hanno dato una scossa all’ambiente giallorosso. Entrambi hanno chiaramente ribadito la loro voglia di giocare la Champions League, risultato ad oggi alla portata, ma per il quale non si possono più commettere passi falsi.

Per il tecnico si parla ormai da tempo di un interessamento del Chelsea, che però a libro paga si ritroverebbe addirittura con 3 allenatori (Tuchel, Potter, Mourinho), salvo il caso di una risoluzione con uno dei mister per ora sotto contratto.

Anche i bookmaker seguono la vicenda con un certo interesse, tanto che le quote di un addio di Mourinho sono ormai calate drasticamente: per gli esperti di Stanleybet i Blues sono infatti la prima scelta (a 4,35) in caso di addio alla Roma a fine stagione, seguiti dal Newcastle (7,50) e dal Brasile (8).

Per quanto riguarda la situazione Dybala – secondo le quote riportate da Agipronews – il trio formato dall’Inter, dal Manchester United e dai bianconeri del Newcastle è dato a 5,50, attenzione alla sorpresa Atletico Madrid (8) ed un possibile ritorno alla Juventus pagato 15 volte la posta.

Dybala e Mourinho rappresentano senza alcun dubbio un valore aggiunto per la Roma, senza di loro probabilmente il progetto dovrebbe ricominciare, ecco perché i tifosi chiedono a gran voce la permanenza di entrambi, soprattutto dell’argentino.