Calciomercato Roma, sorpasso bianconero: Champions League decisiva

Calciomercato Roma, l’affare lo fanno i bianconeri: c’è solamente una condizione che deve concludersi. Ecco quale.

Alla Roma, il giocatore, era stato accostato subito, sin da quando il suo nome è venuto fuori. E anche alla Juventus a dire il vero. Certo, da lì in poi, le voce su Fresneda sono cominciate a diventare tante, diverse. Con il 18enne del Valladolid accostato alle big della Premier League e non solo.

A giugno dirà addio e saluterà il club di Ronaldo. Lo poteva fare già lo scorso mese di gennaio ma alla fine è rimasto in Spagna sapendo però che saranno gli ultimi sei mesi con la sua attuale squadra. E come sempre accade in questi casi, quando ci sono le formazioni del campionato inglese in mezzo, la destinazione sembra essere bella che decisa. Il Newcastle infatti, secondo le informazioni riportate da footballinsider247, sembra proprio voler fare sul serio.

Calciomercato Roma, affondo Newcastle su Fresneda

C’è una sola condizione però che i bianconeri d’Oltremanica devono riuscire a centrare: la qualificazione alla prossima Champions League a vista la classifica che hanno le possibilità di entrare tra le prime quattro alla fine della stagione ci sono tutte. Qualora riuscissero a chiudere davanti a molti club sicuramente più accreditati, l’assalto sarebbe immediato e potrebbe andare a segno.

Con Roma e Juve ovviamente messe ko dalla potenza economica di un club che ha investito tanto da quando ha cambiato proprietà e che potrebbe fare altrettanto nei prossimi mesi. Il Newcastle insomma è pronto a fare la voce grossa. Con buona pace dei giallorossi e dei bianconeri che lo hanno sì messo sin da subito nel mirino ma che non sono riusciti in nessun modo a chiudere il colpo.