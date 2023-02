Calciomercato Roma, Premier League senza rivali: sorpasso alla Juve

Calciomercato Roma, la Premier League è senza rivali: sorpasso anche alla Juventus per il possibile colpo a parametro zero

Tra la Roma e la Juventus spunta il terzo – o quarto – incomodo. Con un blitz che potrebbe essere fatto nelle prossime settimane e che spegne i sogni giallorossi di prendere un esterno sinistro che potrebbe andare a sostituire Spinazzola che arrivati a questo punto della stagione non sembra essere sicuro del futuro in giallorosso.

In quella zona del campo, la squadra di Mourinho, ha sicuramente bisogno di un innesto. E nelle scorse settimane si è parlato anche di un interesse di Pinto verso Grimaldo del Benfica, elemento in scadenza di contratto che con i lusitani chiuderà il suo rapporto alla fine della stagione a meno di ribaltoni clamorosi che al momento non sono proprio nell’aria.

Calciomercato Roma, sorpasso Leeds per Grimaldo

Sull’esterno spagnolo c’è da tempo anche l’interesse della Juventus, che lo ha visto da vicino in questa edizione della Champions League. Ma a quanto pare, secondo quanto riportato da footballinsider247, il Leeds, che fino al momento ha deciso di non prendere nessuno come terzino sinistro, vorrebbe cercare il colpo a zero puntando tutte le fiches su Grimaldo.

Dall’Inghilterra parlano di un interesse reale e concreto nei confronti dello spagnolo, così come è reale e concreto quello di altri club della Premier League che di problemi economici, a differenza delle società italiane, non ne hanno. E anche i Whites, che di certo non sono di prima fascia, potrebbero offrire un contratto milionario ad un giocatore che in questo momento sembra in continua ascesa e lo ha dimostrato anche nella gara valida per gli ottavi di finale di Champions contro il Brugge. Insomma, il terzo – o quarto – incomodo. Con la Roma e con la Juventus che, probabilmente, dovranno guardare verso altri lidi.