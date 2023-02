Calciomercato Roma, addio Abraham in estate: arriva la prima decisione

Calciomercato Roma, addio Abraham in estate e ritorno in Premier League. La posizione dei giallorossi su prezzo e non solo.

Il nome di Tammy è stato in questi mesi certamente uno dei più discussi, alla luce di una serie di eventi e situazioni che hanno interessato il bomber ex Chelsea. Il profilo altisonante del numero nove ha rappresentato sin dal suo arrivo un motivo di grande fascino nella Capitale, anche e soprattutto alla luce delle modalità e tempistiche di un approdo concretizzatosi nei giorni immediatamente successivi all’addio di Edin Dzeko, giocatore tutt’altro che semplice da sostituire.

La fiducia di Mou nei suoi confronti è emersa in non poche occasioni, a partire dalla titolarità garantitagli nel match inaugurale della stagione giallorossa con José in panchina, in occasione di una gara con la Fiorentina risalente all’agosto 2021 e caratterizzata da una prestazione a dir poco importante di Tammy. Il resto della storia è poi pressoché cosa nota, con un giocatore bravo a conquistare fiducia e affetto della piazza capitolina ma al contempo non poco incline ad imbattersi in momenti di difficoltà più e meno brevi.

Calciomercato Roma, l’Aston Villa fa sul serio per Abraham: le ultime

Resta la consapevolezza che, nonostante la giovane età e la provenienza da un campionato totalmente diverso, il primo anno di Abraham a Roma ha permesso di collocare lui nella lista degli elementi più importanti e valorosi della compagine allenata da Mourinho, soprattutto grazie alla leadership palesata in Conference League.

Come detto, sostituire un calciatore del calibro di Dzeko non era cosa semplice e, almeno fino alla passata stagione, l’inglese era quantomeno riuscito a lenire l’assenza di un calciatore che aveva dato tantissimo ai giallorossi. Restano però al presente, ciò che maggiormente interessa i tifosi è la resa di un calciatore che ha affrontato diverse asperità nel corso di questo suo secondo anno capitolino, qualche volta intrecciatesi con voci legate a situazioni personali che sembravano potergli arrecare distrazione.

Lo stesso Mou aveva parlato di un giocatore chiamato dal dover ritrovare motivazione, come sembra aver fatto in queste ultime settimane. Il suo futuro resta ancora da chiarire, anche e soprattutto alla luce delle non poche avances che potrebbero giungere in quel di Trigoria da giugno in poi.

Tante le interessate al suo ingaggio, soprattutto in una Premier il cui fascino del richiamo potrebbe attirare lui in modo non poco veemente. Su tale fronte, non sfugga quanto riferito da 90min.com. A detta di questi ultimi, infatti, l’Aston Villa sarebbe concretamente interessata ad ingaggiare l’ex Chelsea in estate, con la Roma che ha già ponderato una prima decisione. Pinto e colleghi sono infatti disposti a dialogare, purché la trattativa permetta ai giallorossi di incassare una cifra superiore ai 40 milioni di euro.