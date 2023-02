Calciomercato Roma, Campos e Mourinho insieme: i contatti sono già stati avviati ma c’è l’incognita rappresentata da Zinedine Zidane.

Sin dal primo anno di insediamento a Parigi lo sceicco Nasser Al-Khelaifi non ha badato a spese pur di portare il Psg ai vertici del calcio europeo. Nonostante i fallimenti in Champions League non si può negare il fatto che questo obiettivo sia già stato centrato dalla società, in quanto il Psg ad oggi rappresenta appunto uno dei top club europei.

Tuttavia in un calcio che appartiene sempre più al vile denaro che alla pura e semplice passione dei tifosi i metodi in cui questo cambiamento è avvenuto hanno fatto sempre discutere. L’acquisto di Neymar e Mbappé per le rispettive cifre di 222 e 180 milioni rappresentarono l’apice dello strapotere dei parigini sul mercato, accusati più volte di non rispettare le norme imposte dalla Uefa in ambiti di Fair Play finanziario.

Calciatori acquistati come fossero “figurine”, spesso dai grandi nomi ma non congeniali al gioco espresso dall’allenatore hanno portato la squadra agli insuccessi in campo continentale, sebbene la facessero da padrona in un campionato ritenuto da molti “poco competitivo” come quello francese.

Anche a causa di questi errori allenatori del calibro di Pochettino e Tuchel non hanno avuto fortuna su quella panchina, dimostrando poi il loro reale valore in altri contesti, come capitò a Tuchel con la vittoria della Champions con il Chelsea.

Oggi su quella panchina siede Christophe Galtier, ex Nizza, che guida il campionato con 5 punti di vantaggio sul Marsiglia, ma questo potrebbe non bastare per garantire la sua permanenza a Parigi.

Calciomercato Roma, addio Mourinho: contatto col PSG

La sconfitta casalinga contro il Bayern Monaco in Champions League ha complicato e non poco la stagione del Psg. Sebbene restano le attenuanti delle molte assenze il passaggio di turno resta ormai compromesso per i parigini, così come la permanenza di Galtier in panchina.

Secondo quanto riportato dal sito francese FootMercato la società starebbe pensando ad una vera e propria rivoluzione.

Tra le varie ipotesi per rilanciare le sorti della squadra è stato fatto il nome di José Mourinho, ora alla guida della Roma, già contattato da Luis Campos con cui i rapporti sono ottimi. Il sogno di Nasser Al-Khelaifi sarebbe però quello di fare firmare Zinedine Zidane, che da parte sua non vorrebbe lavorare con Campos.

Per questo motivo la trattativa tra l’ex campione del mondo francese e il Psg è ancora tutta da decifrare, mentre sembrerebbe più fattibile la pista che porta a Mourinho, grande estimatore di Kylian Mbappé. Il contratto di Mourinho scade nel 2024 ma tra Roma e PSG secondo FootMercato non sarebbero stati ancora avviati i contatti.