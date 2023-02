Calciomercato Roma, lo vuole Mourinho: doppio jolly Pinto

Calciomercato Roma, intrigo giallorosso e doppio jolly Tiago Pinto. Mourinho ha già deciso, tutti gli aggiornamenti.

In questa fase della stagione sono tante le questioni che stanno interessando il mondo giallorosso, reduce da una campagna di calciomercato che non ha permesso di abbracciare numerosi rinforzi e che si è anzi distinta per il quasi inatteso addio di Zaniolo, concretizzatosi in tempistiche che hanno impedito a Tiago Pinto e colleghi di adottare le giuste contromisure per rimpolpare la rosa.

Lo stesso Mourinho non ha mai celato quest’aspetto, rimarcando sovente le difficoltà della squadra nell’affrontare in modo ravvicinato impegni su campo europeo e nazionale. Il concetto era stato espresso già dopo Roma-Empoli, quando Josè aveva sottolineato come, a sua detta, lo schieramento dei titolari nella gara di Coppa Italia avrebbe compromesso la vittoria ottenuta contro la compagine di Zanetti. Punto di vista certamente opinabile ma sottintendente certamente la volontà al sottolineare una certa asperità nel gestire i diversi impegni che attualmente sono in programma in casa Roma.

Calciomercato Roma, intrigo giallorosso e doppio jolly Pinto per Hjulmand

Si tratta certamente questa di una questione non poche volte affrontata in casa giallorossa e divenuta anzi un vero e proprio tormentone di José nel corso di quest’anno e mezzo di gestione capitolina, alla luce del suo anelito al voler disporre di una rosa che possa permettere lui di trovarsi nelle condizioni ideali per permettere al mondo Roma tutto di continuare a crescere.

Ad oggi, come dicevamo, l’attenzione deve essere orientata soprattutto sulle questioni di campo, cercando di non imbattersi in distrazioni legate ad un futuro che, come in tante altre realtà, figura come non proprio chiarissimo. Le voci circa un possibile allontanamento di Mourinho non mancano e sono anzi state implementate anche dalle dichiarazioni dello stesso José alla vigila della gara con il Salisburgo. Questo non arresta comunque le indiscrezioni di mercato legate al prossimo anno, durante il quale la presenza di Mou sembra legata alle garanzie che gli giungeranno dalla dirigenza e dalla proprietà.

José sa bene di cosa abbia bisogno la Roma per crescere e far bene, acuendo risorse e qualità di una rosa che palesa margini di crescita ma altrettante defezioni. Nella lista di papabili, figura anche il nome del centrocampista del Lecce, Morten Hjulmand, graditissimo a José e monitorato da tempo ai piani alti di Trigoria, secondo “Il Corriere dello Sport”. Nell’intrigo giallorosso per arrivare al centrocampista potrebbero essere coinvolti due giocatori della Roma, non poco graditi all’ambiente salentino: Edorardo Bove e Benjamin Tahirovic.