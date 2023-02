Calciomercato Roma, il tecnico a gamba tesa: “Nessun accordo”

Calciomercato Roma, doppia situazione da monitorare con attenzione: l’annuncio del tecnico che torna sull’argomento.

Sebbene manchino ancora diverse settimane all’apertura ufficiale della sessione estiva di calciomercato e il calcio giocato in questo momento la fa da padrone, in casa Roma si stanno scandagliando diverse piste per provare a capitalizzare occasioni intriganti.

Tiago Pinto dovrà essere molto bravo ad anticipare la concorrenza per chiudere quelle operazioni che potrebbero far fare il salto di qualità definitivo alla compagine giallorossa. Uno dei nomi monitorati da tempo dalla Roma è quello di Evan N’Dicka, legato all’Eintracht Francoforte da un contratto in scadenza nel 2023. Il club tedesco, in realtà, dovrà sciogliere le riserve anche su Daichi Kamada, altro nome entrato direttamente o indirettamente in orbita giallorossa. La concorrenza di certo non manca, con la Juve e l’Inter che ad esempio seguono con interesse l’evolvere della situazione legata al difensore transalpino classe ’99.

Calciomercato Roma, Glasner sul futuro di Kamada e N’Dicka

Del futuro di due dei calciatori più importanti della propria rosa ha parlato l’allenatore dell’Eintracht Over Glasner che così ha chiosato in merito alle voci che vorrebbero Kamada e N’Dicka sempre più lontani dal club di Francoforte. Ecco quanto riferito da Glasner: “Sono sempre in contatto con loro ma finora non ho sentito da nessuno dei due che abbiamo firmato degli accordo. Chiaramente non so quali saranno gli esiti delle vicende.”

Situazione comunque da monitorare con estrema attenzione in quanto foriera di possibili sviluppi nel corso delle prossime settimane. Soprattutto N’Dicka è un profilo che piace praticamente mezza Europa. Si vociferava di un possibile accordo con il Barcellona che, in realtà, sarebbe stato prontamente smentito. N’Dicka ha molto appeal in Serie A e la sensazione è che si stiano creando tutti i presupposti per una vera e propria asta.