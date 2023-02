Calciomercato Roma, Belotti “fuorigioco”: tifosi divisi e addio in Serie A

Calciomercato Roma, in estate pronto il doppio assalto. E per i tifosi il futuro sembra essere già deciso. Ecco quello che potrebbe succedere

Il futuro forse non è mai stato così in bilico. Nonostante alla fine della stagione potrebbe scattare in ogni caso il prolungamento del contratto. Andrea Belotti e la Roma si potrebbero lasciare dopo solo un anno di matrimonio. Anche perché il rendimento non è quello che tutti dentro Trigoria si aspettavano.

Un quadro della situazione attorno all’ex attaccante e capitano del Torino che i giallorossi hanno preso a parametro zero la scorsa estate lo ha fatto calciomercato.it, che svela come la Fiorentina, già interessata a Belotti la scorsa estate e che ci ha anche provato a gennaio, potrebbe tornare all’assalto del giocatore. Ma non è il solo club che potrebbe chiedere informazioni: secondo il sito specializzato in trattative, un società di Serie B aveva messo sul piatto un’importante offerta economica che potrebbe essere riproposta magari arrivasse una promozione nella massima serie. Insomma, come detto, il futuro non è mai stato così in bilico.

Calciomercato Roma, tifosi divisi su Belotti

La Roma quindi la prossima estate non chiuderà le porte in faccia a possibili acquirenti. Anzi, valuterà tutte le proposte. E anche i tifosi, dopo l’ennesima prestazione di ieri, con un gol divorato a pochi centimetri dalla linea di porta – anche se le immagini alla fine mostrano come Belotti sarebbe stato comunque in fuorigioco – iniziano ad essere stufi e a farsi delle domande.

Su Twitter le polemiche non sono mancate. E tutti si chiedono come sia possibile che un calciatore che segnava con estrema regolarità nel corso dei mesi scorsi non riesca più a essere incisivo. E i pensieri vanno anche alla gara di ritorno contro il Salisburgo, quella della prossima settimana all’Olimpico, dove i giallorossi per forza di cose la via della rete la devono trovare dopo la sconfitta di ieri. Certo, qualcuno lo difende anche, visto che sottolinea come la sua mancata realizzazione sia dovuta anche al fatto che il pallone non fosse così semplice da indirizzare visto che era dietro al corpo. Poche persone però.

#Belotti non la butta dentro neanche con le mani#SALROM — Lorenzo Gerosa (@GerosaLorenzo) February 16, 2023

Quello di Abraham molto peggio dai… belotti ha la palla dietro il corpo quindi è difficile anche tirare meglio messo in quel modo — Nicolo Giusti (@GGiusto6) February 17, 2023

Ieri tanta tanta sfortuna. Sarebbe ingiusto prendersela con Belotti. Che cmq si danna l'anima e ci prova — Bruno Maglio (@MaglioBruno) February 17, 2023