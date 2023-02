Infortunio Dybala, l’esito degli esami ai quali questa mattina si è sottoposto l’attaccante argentino. Sospiro di sollievo per Mourinho

Ieri sera l’infortunio ha fatto calare il gelo. Oggi gli esami strumentali, i primi, ai quali si è sottoposto Dybala, lasciano delle speranze importanti per rivederlo almeno in campo giovedì prossimo, quando all’Olimpico arriverà il Salisburgo.

Nessuna lesione al flessore per la Joya: i primi esami hanno evidenziato solamente un sovraccarico al flessore. Insomma, dopo un primo momento un po’ così, sono state confermate tutte le impressioni di ieri. Per l’argentino non sarà necessaria nessuna risonanza magnetica e dovrebbe saltare solamente la prossima gara di campionato, quella di domenica sera contro il Verona. Il sovraccarico, comunque, verrà valutato giornalmente dalla società giallorossa.