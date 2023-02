Mourinho, gioco di parole sgradito: non risponde alla giornalista – VIDEO

Mourinho dopo il match perso contro il Salisburgo ha mostrato tutta il suo stupore alla giornalista che gli aveva posto la domanda sbagliata

José Mourinho è sempre stato un allenatore “sopra le righe”. In Italia abbiamo imparato a conoscerlo quando Moratti lo scelse per allenare l’Inter, dopo aver vinto la Champions League addirittura con il Porto.

“Special One” così venne rinominato nell’ambiente, e mai soprannome fu più azzeccato. Il mister ha davvero qualcosa di “speciale” come testimoniano i numeri della sua immensa carriera. 26 trofei, tra cui lo storico triplete con l’Inter nel 2010 che lo fece entrare nella storia e nel cuore di tanti tifosi milanesi.

Scelto dai Friedkin per rilanciare il progetto giallorosso, il tecnico portoghese alla sua prima stagione a Roma è riuscito subito a conquistare uno storico trofeo nella notte di Tirana, il primo trofeo europeo della storia della società capitolina.

Ma il meglio di se José non lo tira fuori solo nel rettangolo di gioco. In questo mondo è famosissimo per le sue dichiarazioni in conferenza stampa, dove ha sempre parlato senza peli sulla lingua, anche in maniera scomoda, come quando parlò così del dirigente del Catania Pietro Lo Monaco:

“Lo Monaco? Io conosco il monaco del Tibet, il Monaco di Montecarlo, il Bayern Monaco, il Gran Premio di Monaco… Se qualcuno vuole essere conosciuto parlando di me deve pagarmi tanto”. Proprio durante la conferenza stampa di Conference League si è reso protagonista di un altro episodio che ha fatto discutere.

Mourinho non gradisce il gioco di parole e non risponde alla giornalista

Si aspettava decisamente un risultato diverso José Mourinho, invece la Roma è crollata nel finale 1-0 a Salisburgo con un gol tutt’altro che meritato dalla formazione di casa. Nonostante questo non si possono che dare le solite colpe alla Roma, incapace di concretizzare le poche occasioni capitate sui piedi degli attaccanti.

Abraham si divora un gol a tu per tu con il portiere e i padroni di casa alla prima occasione (al novantesimo) trovano il gol del vantaggio. Dopo questo pessimo risultato i giallorossi saranno costretti a lavorare ancora più duramente se vogliono sperare di passare il turno al ritorno all’Olimpico.

Anche nella conferenza stampa post partita Mourinho è stato “preso di mira” da una giornalista, che sperava di strappare un sorriso al tecnico, tuttavia in maniera decisamente sbagliata.

Love this response from Mourinho to such a daft question😁 pic.twitter.com/aQpcDk4UzH — Derek Clark (@derekclarksport) February 17, 2023

“Siamo qui con lo Special One, ma questa serata non è stata cosi ‘speciale’, perché?” Mourinho inizialmente non risponde, spingendo così l’inviata a ripetere la domanda, ma lo scherno non sembra finire, così il portoghese chiude il discorso dicendo di non capire la domanda, con un’espressione che però lascia intendere tutto il suo stupore.