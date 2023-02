Probabili formazioni Roma-Verona, Mourinho stavolta cambia

Probabili formazioni Roma-Verona, non c’è tregua per i giallorossi che domenica tornano in campo all’Olimpico. E Mourinho stavolta cambia

Mourinho stavolta cambia. Per scelta e per necessità. La Roma torna in campo domenica sera all’Olimpico contro il Verona e non può in ogni caso concedendosi un passo falso. Nemmeno mezzo a dire il vero visto che i giallorossi devono centrare la qualificazione alla prossima Champions League. Ne va, a sensazione, anche del futuro dello Special One.

In poche parole contro la squadra di Zaffaroni la testa deve essere libera da ogni pensiero. Soprattutto uno, quello che porta alla gara contro il Salisburgo di giovedì prossimo che potrebbe regalare in caso di vittoria gli ottavi di finale di Europa League. I giallorossi sono costretti al ribaltone dopo la sconfitta di ieri e le armi ce le hanno. Un pensiero che, però, Mourinho, visto il turnover che potrebbe attuare contro i veneti, ce lo sembra proprio avere.

Probabili formazioni Roma-Verona, le scelte di Mourinho

Di sicuro non ci sarà Dybala, che non verrà rischiato. Potrebbe avere un turno di ripoto anche Abraham con Belotti pronto dal primo minuto. Dietro potrebbe tirare un poco il fiato anche Smalling, con Kumbulla che potrebbe conquistare una maglia da titolare nel cuore della difesa. Così come Bove, insieme a Cristante, potrebbe comporre la cerniera di centrocampo.

Una rivoluzione, con Pellegrini che invece dovrebbe giocare alle spalle del Gallo e insieme ad ElShaarawy, uno dei più propositivi ieri nella trasferta in terra austriaca. Insomma, scelte fatte o quasi. Anche se Mou delle sorprese le ha sempre piazzate. Chissà, magari si potrebbe inventare qualcosa anche stavolta.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Kumbulla, Ibanez; Celik, Cristante, Bove, Zalewski; Pellegrini, El Shaarawy; Belotti.

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Magnani, Hien, Coppola; Faraoni, Tameze, Duda, Doig; Ngonge, Lazovic; Gaich.